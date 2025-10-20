Ce pensie încasează fostul judecător CCR, Petre Lăzăroiu

Într-un interviu acordat postului B1 TV, în emisiunea moderată de Laura Chiriac, Lăzăroiu a precizat că în perioada în care era în funcție, salariul său ajungea la aproximativ 12.000 de euro.

„Pensia mea este de puțin peste 10.000 de euro, după o carieră juridică de 40 de ani”, a declarat fostul magistrat.

Conform legislației, un judecător aflat în funcție nu poate desfășura activități comerciale și nici nu poate fi implicat în administrarea unor firme, din cauza incompatibilităților impuse de statutul profesiei.

Petre Lăzăroiu a fost numit în 2008 judecător al Curții Constituționale de către președintele Traian Băsescu, inițial pentru o perioadă de completare a unui mandat, apoi reînvestit în 2010 pentru un mandat complet de nouă ani.

Discuțiile privind pensiile speciale ale magistraților au generat controverse majore în spațiul public, pe fondul eforturilor autorităților de a echilibra bugetul și de a respecta angajamentele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În timp ce Guvernul susține necesitatea unei reforme care să reducă presiunea asupra bugetului de stat, reprezentanții sistemului judiciar atrag atenția că eliminarea sau diminuarea acestor pensii ar afecta independența magistraților și stabilitatea sistemului de justiție.

Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a depus o obiecție de neconstituționalitate.

CCR a decis că Guvernul nu a respectat termenul legal de 30 de zile prevăzut pentru obținerea avizului CSM, ceea ce încalcă mai multe articole din Constituție.

„Lipsa avizului CSM, coroborată cu neașteptarea curgerii termenului de 30 de zile pentru obținerea acestuia, încalcă principiile statului de drept și dispozițiile constituționale”, a precizat Curtea.

Judecătorii constituționali au subliniat că Guvernul are obligația de a respecta termenele legale și că, deși reformele succesive în domeniul pensiilor nu sunt interzise, acestea trebuie realizate în mod coerent și echilibrat, fără a afecta drepturile fundamentale și stabilitatea juridică.