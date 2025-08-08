Proiectul pensiilor private schimbă regulile de retragere: Doar 25% deodată, restul în tranșe

„Dacă vom continua să rămânem cu o legislație care a fost gândită să aibă un caracter tranzitoriu la momentul 2008, în momentul în care dominantă era partea de acumulare, nu a părut încă nevoia sau nu se întruneau condițiile pentru participanți să-și iasă la pensie", a explicat Petrescu motivul schimbării.

El a precizat că legea pentru plata pensiilor private trebuia adoptată încă din 2011: „La momentul în care a apărut legislația de acumulare în fondurile de pensii administrate privat, trebuia să apară și legislația de plata acestor pensii. La noi s-a dat un relai de 3 ani, care s-a dus în 17 ani".

Motivul principal: din 2030, sute de mii de români vor ieși la pensie. „O regulă investiție vs. dezinvestiție, acumulare vs. decumulare din principiul de investiment îmi spune că dacă ai o creștere și o acumulare graduală, și decumularea, dezinvestiția, trebuie să aibă un caracter gradual", a argumentat președintele ASF.

Limita de 25% se aliniază la standardele europene: „În spectrul țărilor membre OCDE sau a Uniunii Europene, ai diferite variațiuni acestei sume forfetare. În general, media este la 25%. Avem Croația, avem Bulgaria cu 25%, în Italia avem 30%, în Polonia, pe pilonul 2, avem 15%".

Noul sistem ar introduce două produse: pensia programată pe 10 ani (față de 5 ani în prezent) și pensia viageră pe toată durata vieții. Schimbarea vizează peste 9 milioane de români cu contracte la fondurile private.

(sursa: Mediafax)