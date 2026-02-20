Patru persoane au decedat săptămâna trecută din cauza gripei

De la începutul sezonului, au fost raportate 78 de decese cauzate de gripă.



"În săptămâna 9 - 15 februarie s-au înregistrat 96.927 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 8,9% mai puţine cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (106.462) şi cu 37,4% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (154.833). Variaţia în minus faţă de media calculată de 119.688 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 19%", a transmis INSP.



În aceeaşi perioadă, s-au înregistrat 4.404 cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 6.780 înregistrate în săptămâna precedentă, cu 11.980 în aceeaşi săptămână a sezonului precedent şi cu 4.454 media ultimelor cinci sezoane.



De asemenea, s-au raportat 122 cazuri de gripă confirmată de laborator (39 cu virus gripal AH3, 10 cu virus gripal AH1, 72 cu virus gripal A nesubtipat şi 1 cu virus gripal B).



Până la data de 15 februarie, în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări au fost înregistrate 1.304.996 de vaccinări antigripale (1.278.038 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.102 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

