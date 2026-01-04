x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Peste 90 de turiști s-au rănit sau rătăcit în munții României, într-o singură zi

Peste 90 de turiști s-au rănit sau rătăcit în munții României, într-o singură zi

de Redacția Jurnalul    |    04 Ian 2026   •   09:22
Peste 90 de turiști s-au rănit sau rătăcit în munții României, într-o singură zi
Sursa foto: Salvamont/Cele mai multe apeluri, 16, au fost înregistrate pentru Salvamont Maramureș

Zeci de intervenții au avut sâmbătă salvamontiștii în întreaga țară. 91 de persoane aflate în situații de risc în zonele montane au fost salvate.

La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit sâmbătă 70 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvatorilor montani.

Cele mai multe apeluri, 16, au fost înregistrate pentru Salvamont Maramureș, câte 9 pentru Salvamont Lupeni și Salvamont Municipiul Brașov și 5 pentru Salvamont Harghita. Au mai fost apeluri în județele Sibiu, Gorj, Neamț, Bihor, Prahova, Caraș Severin, Suceava, Mureș, Albă și Bistrița Năsăud.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 91 de persoane. 19 dintre acestea au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate la spital cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 52 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: turisti munte Salvamont
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri