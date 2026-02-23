Jurnalul.ro › Ştiri › Observator › Un bărbat nemulțumit de cum s-a deszăpezit strada lui a amenințat muncitorii cu un pistol Un bărbat nemulțumit de cum s-a deszăpezit strada lui a amenințat muncitorii cu un pistol

Sursa foto: Hepta/ Polițiștii au stabilit că, pe fondul unui incident verbal, bărbatul de 49 de ani ar fi ieșit din locuință având asupra sa un pistol tip airsoft și i-ar fi amenințat pe lucrători

Un bărbat care nu a fost mulțumit de cum a fost deszăpezită strada pe care locuiește, în Corbeanca, județul Ilfov, a amenințat muncitorii cu un pistol. Polițiștii fac cercetări.