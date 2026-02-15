Ultimă oră: Plafonarea adaosului comercial la toate alimentele dacă inflația sare de 5%

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a explicat duminică, la Antena 3, cum va funcționa noul mecanism privind plafonarea adaosului comercial la produsele agroalimentare, măsură care ar urma să fie aplicată în funcție de nivelul inflației.

Întrebat cum va funcționa concret acest sistem, ministrul a spus că măsura va fi reglementată printr-un act normativ și va fi activată doar în anumite condiții economice.

„Sigur, va fi un act normativ atunci când inflația este peste 5%, se face o plafonare a adaosului comercial, dar la toate produsele agroalimentare, nu numai la cele de bază. Pentru că acel adaos comercial practicat pe alimentele de bază s-a dus pe alte produse agroalimentare. Am sesizat acest lucru și inclusiv Consiliul Concurenței a sesizat creșteri la anumite alimente care nu erau incluse în ordonanța privind alimentele de bază. În cazul în care inflația este sub 5%, piața rămâne liberă”, a declarat Florin Barbu.

(sursa: Mediafax)