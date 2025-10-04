Averse puternice in ultimele 24 de ore: 35 de stații hidrometrice au înregistrat precipitații de peste 50 l/mp

Cele mai mari cantități de precipitații au fost înregistrate în sudul și centrul țării, în special în spațiile hidrografice Olt, Argeș-Vedea și Buzău-Ialomița. La stațiile Pleșoiu, Teslui și Mărunței (spațiul hidrografic Olt) s-au măsurat între 70 și 80 l/mp, iar în stațiile Bușteni_01 și Bușteni_02 (spațiul hidrografic Buzău-Ialomița) s-au înregistrat 78,6 l/mp.

Alte nouă stații au raportat cantități între 60 și 70 l/mp, iar 20 de stații au înregistrat între 50 și 60 l/mp, inclusiv stații hidrometrice din județele Dolj, Gorj, Dâmbovița, Argeș și Prahova.

Apele Române continuă monitorizarea hidrologică 24/24 ore, furnizând informații autorităților centrale, județene și locale privind evoluția debitelor și nivelurilor de apă.

Rețeaua națională a Apelor Române include 960 de stații hidrometrice pe râuri și Dunăre, 918 stații pluviometrice, 317 platforme nivometrice, 52 de stații evaporimetrice, 752 de stații hidrometrice auxiliare, 318 izvoare monitorizate și peste 3.014 foraje, toate contribuind la realizarea buletinelor hidrologice și la prevenirea riscurilor de inundații sau secetă.

Avertizarea hidrologică a fost restrânsă, dar rămâne în vigoare un cod galben pentru câteva râuri mici, respectiv Călmățui (județele Olt și Teleorman) și Casimcea – curs inferior (județul Constanța).

(sursa: Mediafax)