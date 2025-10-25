Poliția Română: România a înregistrat o scădere semnificativă a infracționalității

Luna septembrie a consemnat o reducere suplimentară de 2.994 de fapte (-6,4%).
Structurat pe categorii de infracțiuni, raportul evidențiază:
Infracțiuni judiciare: 228.431, cu 42.490 mai puține (-15,7%).
Infracțiuni economico-financiare: 32.558, în scădere cu 3.176 (-8,9%).
Infracțiuni contra persoanei: 119.897, mai puține cu 34.915 (-22,6%).
Loviri sau alte violențe: 58.775, cu 23.240 mai puține (-28,3%).
Infracțiuni contra patrimoniului: 138.738, cu 17.026 mai puține (-10,9%).
În ceea ce privește infracțiunile specifice:
Furturi: 66.325 (-11,6%).
Tâlhării: 1.357 (-15%).
Distrugeri: 29.001 (-6.778).
Infracțiuni stradale: 36.852 (-9.851).
În mediul rural, au fost înregistrate 126.056 de infracțiuni, cu 23.467 mai puține comparativ cu primele 9 luni ale anului 2024.
În domeniul siguranței rutiere, s-au raportat 2.939 de accidente, soldate cu 940 de decese și 2.352 de persoane rănite grav, cifre mai mici față de anul precedent (-6,5% accidente, 145 decese și 81 răniți grav mai puțin).
