Precizările Poliției Rutiere despre incidentul de la Ambasada Rusiei

de Redacția Jurnalul    |    23 Oct 2025   •   16:45
DGPMB-Brigada Rutieră face precizări oficiale despre incidentul de azi-noapte de la Ambasada Rusiei, din Sectorul 1, când un bărbat de 53 de ani a încercat să intre cu forța în sediul diplomatic.

La cererea echipelor de jandarmi, polițiștii Brigăzii Rutiere au mers acolo și au testat șoferul, un bărbat în vârstă de 53 de ani.

Ulterior, acesta a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală, pentru recoltarea de probe biologice, urmând ca măsurile legale să fie dispuse în funcție de rezultatele buletinului de analiză toxicologică.

În ceea ce privește situația juridică a permisului de conducere, Brigada Rutieră precizează că bărbatului i-a fost anterior suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, ca urmare a unei contravenții la regimul rutier.

Totodată, în urma verificărilor făcute la sediul Brigăzii Rutiere, s-a stabilit că, la acest moment, bărbatul are o dovadă cu drept de circulație, valabilă în perioada 16.10.2025 – 31.10.2025.

Verificările în acest caz sunt continuate de polițiști.

Bărbatul a încercat să intre cu forța în Ambasada Rusiei din București, aflată în Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15.

(sursa: Mediafax)

