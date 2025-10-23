Polițist plasat sub control judiciar după ce a înregistrat discuții ale ofițerilor anticorupție

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, un agent de poliție de la Poliția orașului Vânju Mare este cercetat pentru două infracțiuni de violare a vieții private.

În 24 septembrie, bănuind că organele de urmărire penală vor să instaleze tehnică de supraveghere în autospeciala de poliție, agentul a lăsat intenționat în protbagaj un telefon cu care a înregistrat convorbirile purtate.

Ulterior, a recuperat telefonul și a distribuit pe Telegram o înregistrare audio de câteva ore ce surprindea inclusiv conversațiile private purtate de lucrătorii Direcției Generale Anticorupție pe marginea activităților efectuate.

Agentul de poliție a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar ulterior procurorul a dispus plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile.

(sursa: Mediafax)