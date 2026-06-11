Polițiști care căutau un cadavru au salvat un bărbat care voia să se sinucidă

Reprezentanţii Poliţiei Vâlcea au informat că poliţiştii se aflau în zonă la o misiune de recuperare din apă a unui cadavru ce plutea în barajului Ostroveni, când l-au observat pe bărbat îndreptându-se grăbit spre marginea podului.



"În timpul desfăşurării activităţilor specifice, agentul principal de poliţie George Neacşu şi agentul de poliţie Sebastian Văduva, ambii din cadrul Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea - Biroul de Ordine Publică, au observat un bărbat de 39 de ani, din comuna Bujoreni, care se deplasa în grabă către zona podului şi manifesta intenţia de a se arunca în râul Olt. Cei doi poliţişti au reacţionat imediat, au alergat către bărbat, l-au imobilizat şi l-au condus în siguranţă la autospeciala de poliţie, reuşind astfel să prevină producerea unei tragedii. Totodată, a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical, persoana fiind transportată ulterior la o unitate medicală de specialitate pentru evaluare şi acordarea îngrijirilor necesare", a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.



În ceea ce priveşte cadavrul găsit în barajul Ostroveni, reprezentantul Poliţiei Vâlcea a precizat că este vorba de un tânăr de 26 de ani din Râmnicu Vâlcea, dat dispărut de familie de acum două săptămâni şi căutat în ultimele zile de autorităţi inclusiv cu elicopterul.



Trupul neînsufleţit al tânărului a fost scos din apă de pompieri în stare de putrefacţie, în cauză fiind deschis acum dosar penal pentru ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care a survenit decesul lui, scrie AGERPRES