Pompierii clujeni au salvat un papagal blocat în vârful unui brad

de Redacția Jurnalul    |    26 Apr 2026   •   20:43
Sursa foto: ISU Cluj

Pompierii din județul Cluj au avut parte de o intervenție mai puțin obișnuită, care s-a încheiat cu un final fericit. Salvatorii au fost chemați să recupereze un papagal ajuns în vârful unui brad, la o înălțime considerabilă.

Incidentul a avut loc în jurul orei 16:00, în municipiul Câmpia Turzii, unde o femeie a apelat la ajutorul pompierilor după ce pasărea sa a zburat din locuință, profitând de un moment de neatenție.

Potrivit proprietarei, papagalul, fiind încă pui, nu a mai avut curajul să zboare mai departe și a rămas blocat în vârful unui brad, la o înălțime care făcea imposibilă recuperarea acestuia fără intervenția autorităților.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Turda, care au folosit o autoscară pentru a ajunge la pasăre. Unul dintre salvatori a urcat aproximativ 20 de metri și a reușit să prindă papagalul în siguranță.

Operațiunea s-a încheiat cu succes, iar pasărea a fost înapoiată proprietarei, spre bucuria acesteia.

Reprezentanții ISU Cluj au transmis că astfel de intervenții, deși inedite, fac parte din misiunea pompierilor de a veni în sprijinul comunității, indiferent de situație.

