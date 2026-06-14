Surpriză uriașă la Cupa Mondială 2026! Australia a învins Turcia cu 2-0 și a produs unul dintre șocurile debutului de turneu

Australia – Turcia 2-0 la Cupa Mondială 2026. Socceroos produc surpriza în Grupa D

Australia a produs una dintre cele mai mari surprize de la Cupa Mondială 2026, după ce a învins Turcia cu scorul de 2-0, sâmbătă seara, pe stadionul BC Place din Vancouver, într-un meci din Grupa D a competiției găzduite de Statele Unite, Canada și Mexic.

Deși Turcia a dominat posesia și a controlat mare parte din joc, selecționata australiană a demonstrat o eficiență remarcabilă și o organizare defensivă impecabilă, reușind să profite de puținele ocazii avute. Golurile victoriei au fost marcate de Nestory Irankunda și Connor Metcalfe.

Irankunda a lovit primul după un contraatac perfect

Prima parte a meciului a fost una echilibrată, cu puține ocazii clare de gol. Turcia a încercat să preia inițiativa, însă defensiva australiană a rezistat fără probleme.

Momentul decisiv al primei reprize a venit în minutul 27. După ce Arda Guler a testat vigilența portarului Beach, Australia a declanșat imediat un contraatac rapid. Nestory Irankunda a fost lansat excelent de Okon-Engstler și l-a învins pe portarul Ugurcan Cakir, deschizând scorul împotriva cursului jocului.

Turcia a reacționat prompt și a fost aproape de egalare doar câteva minute mai târziu. Bardakci a trimis un șut puternic de la aproximativ 28 de metri, însă goalkeeperul australian a reușit să devieze mingea în bară.

Turcia a dominat, dar nu a găsit soluții în fața apărării australiene

Formația pregătită de Vincenzo Montella a continuat să controleze jocul și să caute breșe în apărarea adversă, însă australienii au rămas extrem de disciplinați.

Arda Guler a mai încercat o dată să își treacă numele pe tabelă înainte de pauză, însă șutul său a trecut pe lângă poartă. De asemenea, Kerem Akturkoglu a fost blocat în ultimul moment într-o poziție periculoasă.

De partea cealaltă, Australia a rămas fidelă strategiei bazate pe contraatac și a mai avut câteva situații promițătoare prin Bos și Irankunda, însă scorul a rămas neschimbat până la pauză.

Connor Metcalfe a închis meciul și a confirmat surpriza

Partea secundă a debutat cu noi atacuri ale Turciei. Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek și Arda Guler au încercat să găsească drumul spre gol, însă portarul Beach a avut o prestație excelentă.

Australia a demonstrat însă că poate fi periculoasă și la fazele fixe. Harry Souttar a fost aproape de gol după un corner, dar Ugurcan Cakir a intervenit salvator.

În minutul 75 a venit însă momentul care a decis definitiv soarta partidei. Connor Metcalfe a profitat de spațiile lăsate de adversari și a înscris cu un șut precis de la aproximativ 20 de metri, ducând scorul la 2-0.

Debut ratat pentru Turcia la revenirea la Cupa Mondială

Turcia, revenită la un turneu final mondial după o absență de 24 de ani, nu a reușit să găsească nici măcar golul de onoare. Kerem Akturkoglu, Hakan Calhanoglu și Arda Guler au avut oportunități importante în finalul partidei, însă portarul Beach a fost de netrecut.

Rezultatul reprezintă un început dificil pentru selecționata lui Vincenzo Montella, care va avea în continuare două meciuri extrem de complicate în grupă, contra Paraguayului și Statelor Unite.

În schimb, Australia pornește cu un moral excelent și se poziționează favorabil în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii. Următorul test pentru Socceroos va fi confruntarea cu Statele Unite, programată pe 19 iunie, înaintea duelului cu Paraguay din 26 iunie.

Australia - Turcia 2-0 (1-0)

Au marcat: Nestory Irankunda (27), Connor Metcalfe (75).

Vancouver, BC Place Vancouver: 52.497 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa D



Au evoluat echipele:

Australia: 18. Patrick Beach - 3. Alessandro Circati, 19. Harry Souttar (căpitan), 21. Cameron Burgess - 4. Jacob Italiano (6. Jason Geria, 74), 13. Aiden O'Neill, 24. Paul Okon-Engstler (22. Jackson Irvine, 83), 5. Jordan Bos (16. Aziz Behich, 83) - 8. Connor Metcalfe, 17. Nestory Irankunda (23. Nishan Velupillay, 61) - 9. Mohamed Toure (26. Tete Yengi, 74). Selecţioner: Tony Popovic.

Rezerve neutilizate: 1. Mathew Ryan, 12. Paul Izzo - 2. Milos Degenek, 15. Kai Trewin, 25. Lucas Herrington, 14. Cameron Devlin, 7. Mathew Leckie, 10. Ajdin Hrustic, 11. Awer Mabil, 20. Cristian Volpato.

Turcia: 23. Ugurcan Cakir - 2. Zeki Celik (18. Mert Muldur, 80), 3. Merih Demiral, 14. Abdulkerim Bardakci, 20. Ferdi Kadioglu - 10. Hakan Calhanoglu (căpitan), 16. Ismail Yuksek (5. Salih Ozcan, 80) - 8. Arda Guler, 6. Orkun Kokcu (19. Yunus Akgun, 62), 21. Bariş Alper Yilmaz (11. Kenan Yildiz, 46) - 7. Kerem Akurkoglu (9. Deniz Gul, 85). Selecţioner: Vincenzo Montella.

Rezerve neutilizate: 1. Mert Gunok, 12. Altay Bayindir - 4. Caglar Soyuncu, 13. Eren Elmali, 15. Ozan Kabak, 25. Samet Akaydin, 22. Kaan Ayhan, 17. Can Irfan Kahveci, 24. Oguz Aydin, 26. Can Yilmaz Uzun.



Arbitru: Jesus Valenzuela; arbitri asistenţi: Jorge Urrego, Tulio Moreno (toţi din Venezuela); al patrulea oficial: Kevin Ortega (Peru); arbitru asistent de rezervă: Michael Orue (Peru)

Arbitru video: Tatiana Guzman (Nicaragua); arbitri asistenţi video: Juan Soto (Venezuela), Ming Fu (China)

Cartonaşe galbene: Yunus Akgun (86).

AGERPRES