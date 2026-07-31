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Jurnalul Ştiri Observator Postare falsă, virală pe rețele sociale. IGSU demontează zvonurile

Postare falsă, virală pe rețele sociale. IGSU demontează zvonurile

de Redacția Jurnalul Publicat la 31 Iul 2026 10:43 Modificat la 31 Iul 2026 10:43
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Postare falsă, virală pe rețele sociale. IGSU demontează zvonurile
Facebook/O postare falsă a făcut furori, joi și vineri pe rețelele sociale

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, a dezmințit, pe rețelele sociale, o postare devenită virală în spațiul public. Autoritățile au precizat că informația prezentată în postare este falsă.

O postare falsă a făcut furori, joi și vineri pe rețelele sociale. Postarea cuprindea o fotografie cu mai mulți pompieri care se odihneau, dimineața, după o misiune de intervenție situată undeva pe o insulă. Atașat alături de fotografie, autorul postării a publicat și un text despre ceea ce acestea credea că sunt pompieri români.

„Pompieri români întinși pe jos, dormind cum pot, după aproape 48 de ore de luptă neîntreruptă cu flăcările. Fără confort. Fără plângeri. Doar cu datoria dusă până la capăt. Noi ne pregătim bagajele pentru concediu. Ei își pun viața în pericol pentru ca alții să mai aibă o casă, o pădure, o speranță”, se arăta în textul postării care a adunat peste 19.000 de reacții, 1.500 de comentarii și 1.600 de distribuiri.

Potrivit IGSU, informația răspândită este însă, falsă. Vineri, reprezentanții au precizat că pompierii din fotografie nu erau români și nu făceau parte din contingentul românesc trimis în Grecia pentru a sprijini salvatorii europeni și greci în ținerea sub control a incendiilor de vegetație.

„Am identificat și noi imaginea cu pompierii care se odihnesc pe asfalt după o intervenție deosebit de solicitantă. Pentru o corectă informare a opiniei publice, precizăm că instituția noastră nu confirmă informațiile asociate acestei fotografii. Pompierii surprinși în imagine NU fac parte din modulul național pre-poziționat în Grecia”, a transmis IGSU.

Se pare că fotografia este una mai veche, răspândită pe rețele sociale încă de anul trecut.

„Pentru a evita răspândirea unor informații eronate, vă încurajăm să consultați și să distribuiți doar informațiile publicate prin canalele oficiale de comunicare”, a transmis IGSU.

Cu toate acestea, instituția le-a mulțumit cetățenilor pentru sprijinul constant arătat salvatorilor români, dar și misiunilor pe care acestea le îndeplinesc „în țară, dar și peste hotare”.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: igsu zvonuri postare falsă retele sociale
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