Prefectul Capitalei anunță revenirea etapizată a locatarilor în blocurile din Rahova

După finalizarea cercetărilor penale la fața locului și a verificărilor tehnice realizate de experții în construcții, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis că revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de mâine (miercuri - n.r.). Siguranța rămâne prioritatea noastră principală”, anunță prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Potrivit acestuia, accesul se va face controlat, sub coordonarea Poliției Capitalei, conform următorului program: 09:00 – 10:30: Blocul 30A, Calea Rahovei nr. 317, 10:30 – 12:00: Blocul 30, Scara 1, Calea Rahovei nr. 319, 12:00 – 13:30: Blocul 30, Scara 2, Calea Rahovei nr. 319, precum și 13:30 – 15:00: Blocul 32, Scara 1, Strada Vicina nr. 1.

„Accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne, deocamdată, interzis, până la finalizarea completă a verificărilor tehnice. Le mulțumim tuturor locatarilor pentru răbdare, încredere și colaborare în această perioadă dificilă. Toate instituțiile implicate vor continua să fie alături de cei afectați până la revenirea completă la normalitate”, încheie Nistor.

Explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitaleii s-a soldat cu trei morți și 15 răniți.

(sursa: Mediafax)