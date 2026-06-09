Premieră în România: Crucea Roșie a deschis un sediu într-un cartier rezidențial din Bucureşti

Odată cu deschiderea sediului, rezidenții pot apela la servicii de intervenție rapidă prin aplicația mobilă dezvoltată de administrația complexului. Noul sistem le permite celor aproape peste 17.000 de rezidenți din cartierul situat în nordul Capitalei să beneficieze de cursuri de prim ajutor și la rândul lor să devină și ei voluntari-salvatori. Locuitorii cartierului au la dispoziție un buton S.O.S. în aplicația mobilă dedicată, care nu înlocuiește apelul la 112, ci îl completează, oferind asistență de prim-ajutor și stabilizare a victimei până la sosirea ambulanței.

Atunci când fiecare secundă contează, ajutorul poate veni de la vecini instruiți. Cei peste 17.000 de oameni care locuiesc într-un cartier rezidențial privat din nordul Bucureştiului au în complex primul sediu al Crucii Roșii Române – filiala Ilfov și centrul de prim-ajutor.

"Este un pas important, deoarece dorim să și setăm un exemplu la nivel național, nu doar pentru Crucea Roșie, ci și pentru celelalte asociații care oferă primul ajutor. Avem deja peste 40 de voluntari instruiți în primul ajutor și dorim să dezvoltăm rețeaua aceasta de voluntariat, să conștientizeze oamenii că și unul pentru celălalt putem să ne ajutăm, să ne ajutăm aproapele", a declarat Andrei Eduard Băzăvan, preşedinte subfilială Crucea Roșie, pentru Antena 3 CNN.

Punctele de prim ajutor sunt cruciale la nivel național, indiferent că acestea sunt coordonate de o asociație sau de instituțiile publice.

"Primul ajutor trebuie să-l învățăm, pentru noi, familia noastră, cercul de prieteni și comunitatea din care facem parte. Este extrem de important, fiindcă sunt copiii, sunt mijloace auto, este o grabă permanentă și, atunci, avem nevoie de așa ceva", a subliniat Nicu Mihalcea, director Crucea Roșie – Filiala Ilfov, conform sursei citate.

O altă noutate o reprezintă butonul de urgență disponibil în aplicația mobilă dedicată celor care locuiesc în cartier.

"Doar printr-o simplă apăsare de buton, toate datele relevante sunt transmise direct către echipa de intervenție. Imediat îți vor afișa pe ecran toate datele relevante pentru echipa de respondenți de la locația noastră. Respondenții, dar și persoana care a semnalat se pot coordona pentru un timp de intervenție cât mai eficient", a explicat un angajat de la Crucea Roşie Română.

Sistemul este conceput pentru urgențe medicale precum: stop cardio-respirator, AVC, înec, fracturi, traumatisme sau accidente casnice. Butonul S.O.S. nu înlocuiește apelul la 112, îl completează, stabilizând victima până la sosirea ambulanței.

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Sursa: Antena3/CNN