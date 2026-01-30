Presa greacă: Dimitris Maronitis, mort în accidentul din România, își pierduse tatăl pe același drum

Informațiile din presa elenă conturează o istorie de familie marcată de o coincidență dramatică: tânărul ar fi rămas fără tată la doar 12 ani, în urma unui accident produs pe același drum.

Conform declarațiilor unor apropiați, tatăl lui Dimitris era șofer profesionist și ar fi murit într-un accident cu un camion de mare tonaj, pe același sector de drum din România.

„Copilul a crescut orfan de la 12 ani, era singur la părinți și trăia cu mama lui în Salonic”, au relatat rude ale victimei, citate de presa din Grecia.

Mărturiile privind starea mamei sunt, la rândul lor, dureroase.

„Mama lui nu poate nici măcar să vorbească… L-am pierdut pentru totdeauna pe copilul nostru. Plecase atât de fericit pentru acest meci”, ar fi spus un membru al familiei, subliniind și legătura strânsă dintre tânăr și grupul său de prieteni, alături de care mergea la meci: „Erau nedespărțiți încă din copilărie”.



Un accidentul s-a produs marți, 27 ianuarie 2026, pe DN6/E70, în localitatea Lugojel (județul Timiș), când un microbuz cu 10 cetățeni greci, suporteri ai PAOK Salonic aflați în drum spre Lyon (Franța) pentru meciul din Europa League, a intrat în coliziune cu un TIR, după ce a ajuns pe sensul opus. Bilanțul a fost de șapte morți și trei răniți, toate victimele fiind din microbuz; răniții au fost transportați la spital în Timișoara. Ulterior, autoritățile au organizat transportul către Grecia: doi dintre supraviețuitori au fost duși cu un avion militar, în timp ce al treilea a rămas internat, iar trupurile celor șapte victime au fost repatriate joi, 29 ianuarie, cu un zbor special.

