Presa maghiară despre datoria României: „Nu îndrăznim să scriem suma brută”

Datoria publică a României a trecut pragul critic de 60% din PIB în noiembrie 2025. Țara se confruntă cu o explozie a îndatorării, crescută cu 25 de puncte procentuale din 2019, scrie Mandiner.hu. În octombrie, datoria României a atins 60% din PIB, cu 1.116,524 miliarde de lei (aproape 82.757 miliarde de forinți). În noiembrie s-a agravat la 60,2%, ajungând la 1.121,438 miliarde de lei (peste 83.121 miliarde de forinți).

Mandiner.hu citează economedia.ro. Pe baza datelor Ministerului de Finanțe din București, creșterea este alarmantă. Suma brută devine atât de mare încât publicațiile maghiare ezită să o scrie complet.

În unsprezece luni ale anului 2025, stocul datoriei a crescut cu 156,631 miliarde de lei (aproximativ 11.609 miliarde de forinți). Raportul datorie/PIB a crescut cu 5,4 puncte procentuale doar într-un an. Din decembrie 2019, datoria publică a României s-a triplat în termeni absoluți. Raportul său la PIB a explodat cu 25 de puncte procentuale în doar cinci ani.

Anul trecut, România a trecut un prag psihologic important. În aprilie, datoria sa publică a depășit 1.000 de miliarde de lei (74.120 miliarde HUF). De atunci, creșterea a continuat în ritm alert. Fiecare lună adaugă miliarde noi la datoria națională.

Bugetul României a încheiat anul 2025 cu un deficit de 7,65%, aproximativ 146 miliarde de lei (peste 10.821 miliarde HUF). Cifrele depășesc cu mult ținta stabilită inițial. Cabinetul Bolojan a stabilit un obiectiv de deficit de 6% pentru 2026. Realizarea acestui target pare dificilă în contextul creșterii rapide a datoriei.

Depășirea pragului de 60% din PIB pune presiune semnificativă pe economia României.

(sursa: Mediafax)