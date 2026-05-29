Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT după incidentul provocat de drona rusească prăbușită la Galați 

.„Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură — la nivel național, aliat și internațional. Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse”, a spus președintele Nicușor Dan.

El spune că ceea ce s-a petrecut la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional: „Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni”.

Șeful statului a adăugat că Forțele Armate Române au acționat respectând procedurile care au fost stabilite pentru astfel de situații.

„Decizia de a nu angaja ținta a fost luată pentru că nu au existat condițiile care să permită distrugerea ei fără riscul periclitării accentuate a siguranței populației civile”, spune președintele.

El arată măsurile luate luate de autorități:

1. Informarea aliaților - Toți aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană au fost informați despre incident. Comunicarea cu structurile militare aliate este în desfășurare în timp real.

2. Capabilități antidrone aliate suplimentare - România a solicitat formal ca aliații să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare, pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic al Alianței, în conformitate cu instrucțiunile SACEUR.

3. Sesizarea Consiliului de Securitate al ONU - România va informa oficial Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la această încălcare brutală și repetată a dreptului internațional de către Federația Rusă.

Nicușor Dan susține că la fața locului a fost declanșată o anchetă completă privind împrejurările căderii dronei și au fost dispuse expertize tehnice pentru recuperarea fragmentelor în vederea identificării precise a tipului de armament și a traiectoriei.

„Am cerut Ministerului Afacerilor Externe să prezinte neîntârziat o serie de măsuri de luat în privința relației cu Federația Rusă, proporționale cu această situație atât de gravă. România este un stat membru al NATO și nu va accepta, sub nicio formă, ca războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi. Apărarea teritoriului național și a cetățenilor României rămâne datoria mea supremă, prevăzută de Constituție. Este o datorie a cărei îndeplinire o asumăm împreună cu aliații noștri, iar astăzi, ca în fiecare zi, suntem mai puternici împreună”, transmite șeful statului.

El arată că sprijinul României pentru Ucraina rămâne neclintit: „Cu cât Rusia continuă acest război, cu atât mai limpede devine necesitatea ca el să fie încheiat printr-o pace justă și durabilă, care să respecte suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei”.

(sursa: Mediafax)