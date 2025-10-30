x close
Nicușor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor de la Clubul „Colectiv”

de Redacția Jurnalul    |    30 Oct 2025   •   09:33
Președintele Nicușor Dan a depus, joi dimineață, o coroană de flori în memoria victimelor de la Clubul „Colectiv”. „În memoria victimelor, avem responsabilitatea de a schimba și de a rezolva”, este mesajul șefului statului.

Nicușor Dan a mers joi dimineață și a depus o coroaqnă de flori în fața clubului Colectiv, în memoria victimelor incendiului de acum 10 ani.

„În memoria victimelor, avem responsabilitatea de a schimba și de a rezolva”, a fost mesajul de condoleanțe scris pe panglica atașată coaroanei de flori.

Joi se împlinește un deceniu de la tragedia din Colectiv, în care 65 de tineri au murit și alți zeci își trăiesc viața în chinuri greu de închipuit.

(sursa: Mediafax)

 

