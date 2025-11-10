Președintele RENAR Fănel Iacobescu: „Nu este doar o instituție, este o garanție a încrederii”

Încă din anul 1990, România a făcut un pas esențial în alinierea pieței de bunuri și servicii la standardele europene, printr-un demers privat care a stat la baza înființării acestei organizații. Ulterior, RENAR a reușit să se impună ca unica autoritate națională în domeniul acreditării, fiind recunoscută ca atare de organismele europene în conformitate cu Regulamentul CE 765/2008, care se aplica direct în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Președintele RENAR, prof. univ. Fănel Iacobescu, a făcut un amplu istoric al realizărilor organizației, amintind, printre acestea, și rolul esențial pe care l-a avut în procesul de aderare a României la UE.

„Sărbătorim 35 de ani de funcționare a două organisme esențiale ale infrastructurii calității. În domeniul acreditării: Organismul Național de Acreditare; în domeniul măsurărilor: Societatea Română de Măsurări. Aceste două organisme s-au născut odată cu noua Românie.(…) Prin RENAR se face evaluarea conformității pentru implementarea directivelor și regulamentelor. Deci, în mod concret, cine vrea să știe dacă poate fabrica un produs sau desfășura un serviciu, în condițiile recunoașterii la nivel UE, trebuie să se adreseze la un organism acreditat de Organismul Național. (…) Misiunea strategică a RENAR este să asigure încrederea în competența activităților care oferă servicii de evaluare a conformității, cu efecte clare în siguranța oamenilor, protecția mediului și competitivitatea economiei. În concluzie, RENAR nu este doar o instituție, este o garanție a încrederii”, a subliniat, în deschiderea evenimentului, Fănel Iacobescu.

„De peste trei decenii, RENAR acționează cu profesionalism și rigoare pentru asigurarea recunoașterii internaționale a competenței românești. Marca RENAR pusă pe un document e recunoscută în întreaga lume. Într-un context global, în care calitatea este moneda de schimb a credibilității, RENAR este semnătura României pentru încredere”

Prof. univ. Fănel Iacobescu, președinte RENAR

Printre oficialii care au transmis mesaje de felicitare s-au numărat și președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, precum și Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române: „RENAR a devenit o marcă a calității în România și sunt foarte mulțumit, încântat că, la 35 de ani de la înființare, această organizație care garantează bunele practici și calitatea în domeniile de cercetare ale științei în laboratoare există și și-a cucerit un loc între instituțiile de acreditare din România în acord cu practicile bune internaționale în acest domeniu. Îi felicit pe toți membrii RENAR pentru ceea ce au realizat până acum, le doresc să acrediteze instituții de pe teritoriul României care își fac datoria și care cresc calitatea în fața consumatorilor. Le doresc tuturor acestor institute să apeleze la RENAR ca să obțină recunoașterea națională și internațională. La mulți ani!”

1.100 de laboratoare de analize acreditate RENAR

Dr. Horațiu Moldovan, președinte CNAS: „RENAR, de o bună bucată de timp, este un partener al sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, desigur, pe o plajă a serviciilor sau a furnizorilor de servicii medicale și anume: laboratoarele de analiză medicale pe care noi le avem în contract cu casele de asigurări de sănătate. Dezvoltarea RENAR a coincis, în ultimii ani, și cu dezvoltarea sistemului de asigurări sociale de sănătate din România din această perspectivă. Sunt sigur că activitatea acestor furnizori de servicii de sănătate s-a îmbunătățit prin colaborarea pe care ați avut-o cu domniile lor în procesul de acreditare. Astăzi avem în România 1.100 de laboratoare în contract cu casele de asigurări de sănătate.

CNAS ia în calcul extinderea procesului de acreditare

Șeful CNAS a amintit și că fondurile de care beneficiază Casa s-au dublat în ultimii 10-15 ani, „dar pacientul nu a resimțit sau nu resimte această creștere din perspectiva calității și, respectiv, accesului la servicii de diagnostic și tratament”.

„Mă bazez că putem, împreună cu dumneavoastră, să realizăm această creștere a calității sau a încrederii pacienților în serviciile pe care nu doar laboratoarele de analize medicale le prestează pentru asigurații noștri și de ce să nu ne gândim și la extinderea plajei furnizorilor care intră în acest proces de încredere vizavi de relația cu pacientul.

Una dintre prioritățile mandatului meu, poate principala prioritate a mandatului meu, este de eficientizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. Evitarea risipei este nu doar în trend cu vremurile actuale, este o necesitate reală. (…) Cum putem să eficientizăm cel mai bine? Raportându-ne la niște indicatori de calitate. Cum putem să garantăm calitatea? Printr-un control riguros al sistemelor, al proceselor, al metodelor pe care furnizorii de servicii medicale le utilizează pentru a-și îndeplini rolul pe care îl au față de pacienți”, a transmis președintele CNAS.

Dr. Moldovan a ținut să menționeze și că domeniul medical are „o particularitate specială”: „Noi mai avem un mecanism, ANMCS-ul, care se ocupă de acreditarea instituțiilor sanitare și aici trebuie să stăm la masă și să vedem cum putem pune în practică, mai bine decât în momentul de față, această complementaritate între ANMCS și RENAR din perspectiva creșterii încrederii, din perspectiva creșterii standardelor, din perspectiva monitorizării continue a serviciilor de sănătate care sunt pretabile”.

Dr. Beuran: „Standardele de calitate și acuratețea testării au impact direct asupra sănătății publice”

„De-a lungul acestei perioade, RENAR a reprezentat un reper în asigurarea calității, competenței și credibilității sistemului național de acreditare. Activitatea dumneavoastră contribuie în mod esențial la consolidarea încrederii în procesele de evaluare, de siguranță și de reglementare, inclusiv în domeniul medical, unde standardele de calitate și acuratețea testării au impact direct asupra sănătății publice și a progresului științific.

Academia de Științe Medicale apreciază în mod deosebit colaborarea instituțională pe care o avem, mai ales în cadrul proiectului «One Health», unde rolul determinant pe care îl jucați vizează modernizarea și armonizarea practicilor din România cu cele europene și cele internaționale”, a transmis prof. Mircea Beuran, președintele Academiei de Științe Medicale din România, în cadrul evenimentului.

Ioan Sîrbu, președintele Asociației „One Health” și profesor la UMF „Carol Davila” din București: „Muzica, știm bine, cel mai corect se cântă după partitură. RENAR și-a învățat partitura, a și creat muzica, dacă îmi îngăduiți să mă exprim astfel, pentru că și-a făcut reguli, este o instituție nouă, chiar dacă astăzi se împlinesc 35 de ani, pentru țara noastră este nouă, este o instituție care s-a racordat rapid la Europa, deci și-a creat și și-a învățat partitura. (…) Faptul că această instituție este autonomă și independentă este o garanție pentru stat, pentru sistemul medical mai cu seamă, pentru că fac parte din acest sistem, este cel mai potrivit să funcționeze sub auspiciul autonomiei și independenței și nicidecum să fie, cum s-ar spune plastic, în lesa statului. (…)

Zi de zi, eu sunt beneficiarul, direct sau indirect, în a obține rezultate de la laboratoarele medicale de pe teritoriul României, laboratoare care, acreditate de RENAR, mie îmi conferă garanția că rezultatele consemnate pe buletinele de analiză sunt reale, corecte și pot să operez cu ele în practica mea”.

Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”: „În momentul în care discutăm de acreditare și de RENAR, cred că, în acești 35 de ani, este exact cum am discuta despre stelele Michelin. Așa cum nu avem foarte multe restaurante cu toate stelele necesare, la fel, din păcate, există și unități spitalicești care, probabil, ar trebui să fie mai bine cotate și nu sunt. Acum nu vreau să vă întristez, dar probabil că e loc de mai bine. Și faptul că există un organism național care, practic, poate să conecteze la un moment dat tot ce înseamnă indicatori, se poate gândi la tot ce înseamnă o acreditare corectă în România, din punctul meu de vedere e obligatoriu și este un lucru de care noi, ca țară europeană, avem nevoie.

La noi, în momentul în care vorbim de lista de analize pe care institutul le poate face – și, sigur, se pot face contra cost în raport cu diverși beneficiari -, primul lucru și cel mai important e scris sus: «Toate laboratoarele sunt acreditate RENAR»”.

„Când vorbim de un laborator cu acreditare RENAR, chiar i-aș sfătui pe pacienți ca, în momentul în care își fac analize, să ia în calcul ca un element extrem de important să fie acea acreditare. Este important ca și la stat, și la privat să avem o acreditare care să plece la niște indicatori care sunt pe plan internațional, care sunt oriunde în lume”

Dr. Adrian Marinescu, Institutul „Matei Balș”

Iurie Friptuleac, Republica Moldova: „Avem multe de făcut în domeniul AI”

Iurie Friptuleac, directorul Organismului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC): Istoric s-a creat că între Centrul Național de Acreditare MOLDAC și RENAR a fost o relație foarte caldă de conlucrare și de colaborare și continuăm să consolidăm această relație pentru viitor. Avem multe de făcut în domeniul digitalizării, în domeniul inteligenței artificiale și multe, multe alte activități”.

Prof. Doina Mureșan, Oficiul pentru Licență Industrială: „Prin activitatea sa, RENAR a facilitat accesul operatorilor economici români la piețe externe, a consolidat competitivitatea produselor și serviciilor autohtone și a contribuit la integrarea României în fluxurile comerciale și industriale internaționale”.

Organizații pentru consumatori: Acreditarea înseamnă încredere în produse și servicii

„Și scaunul pe care stăm trece printr-un laborator pentru a fi certificat”

Și reprezentanții celor mai importante organizații pentru protejarea intereselor consumatorilor au transmis mesaje de apreciere către echipa RENAR, subliniind rolul acreditării în asigurarea transparenței pe piața serviciilor și produselor din România.

„Acreditarea înseamnă mai mult decât verificări și proceduri - ea înseamnă siguranță pentru consumatori, încredere în produse și servicii, transparență în piață și, în cele din urmă, respect față de consumator.

Într-o lume aflată într-o continuă transformare, marcată de noile tehnologii, de tranziția verde și de provocările globale privind sustenabilitatea și securitatea, rolul acreditării devine tot mai relevant. Doar prin competență, imparțialitate și responsabilitate putem asigura echilibrul între progresul economic și protecția interesului public. De aceea, apreciem în mod deosebit deschiderea RENAR spre colaborare și dialog cu societatea civilă, cu mediul academic și cu organizațiile de protecție a consumatorilor”, a transmis Costel Stanciu, președintele Asociației Pro Consumatori - APC.

Sorin Mierlea, președintele InfoCons Protecția Consumatorilor: „Ceea ce cred că ar trebui să înțelegem fiecare dintre noi este că și scaunul pe care stăm (sau mocheta pe care am călcat, sucul pe care îl bem, mâncarea pe care o mâncăm) trece, undeva, printr-un laborator pentru a putea fi certificat, care, la rândul lui, dacă nu a fost acreditat, este foarte rău.

Așa că acreditarea și protecția consumatorului - sau acreditarea pentru protecția consumatorilor - este extrem de importantă și sper ca, în perioada următoare, într-un parteneriat mai activ, să reușim să aducem ceea ce înseamnă acreditarea, ceea ce înseamnă certificarea, pe înțelesul fiecăruia dintre noi, din școli, din universități, pentru fiecare consumator, fiindcă, până la urmă, fiecare dintre noi suntem consumatori, iar dacă ceva nu este în regulă și ne deranjează, cred că de fiecare dată arătăm cu degetul către producător, arătăm cu degetul către cineva, dar undeva pe parcursul trasabilității acelui produs sau serviciu, probabil nu s-au respectat standardele, certificările și, poate, undeva, ceva nu a fost acreditat”.

„Acreditarea face parte din viața noastră, a fiecăruia dintre noi, în toate domeniile, chiar dacă unele domenii poate nici măcar nu le conștientizăm, de la becul de aici de sus până la clădire, de la parchet până la haine”

Sorin Mierlea, InfoCons

În cadrul evenimentului desfășurat, vineri, în sala mare a Ateneului Român, a avut loc și o ceremonie de premiere pentru personalități și instituții care au contribuit, de-a lungul timpului, la dezvoltarea sistemului național de acreditare. La finalul galei, cei prezenți au putut urmări și un moment artistic: un recital susținut de Ansamblul Violoncellissimo.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹