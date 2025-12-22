Cum au evoluat prețurile și care au fost cartierele-vedetă în marile orașe anul acesta

Doar în București, Cluj-Napoca și Brașov întâlnim zone în care apartamentele au fost scoase la vânzare cu prețuri medii ce au depășit pragul de 3.000 euro/mp util și au ajuns să se apropie, în unele cazuri, de borna de 5.000 euro/mp util.

Contrastul de pe piața rezidențială din Capitală a fost atât de puternic pe parcursul acestui an încât și cel mai ieftin cartier din marile orașe (Ferentari) a putut fi întâlnit tot aici. Proprietarii din această zonă le-au solicitat cumpărătorilor puțin peste 1.000 euro/mp util pentru apartamentele listate la vânzare.

Bucureștiul domină topul național la capitolul chirii, devansând puternic Cluj-Napoca, oraș care de un deceniu împinge Capitala din vârful podiumului în materie de prețuri. În zonele bucureștene exclusiviste sumele plătite în medie lunar de către chiriași se îndreaptă vertiginos spre 3.000 euro. Cea mai scumpă zonă clujeană nici nu intră în top. Se remarcă, în schimb, câteva cartiere din Brașov și din Constanța, unde chiriile medii solicitate de către proprietari au ajuns anul acesta la cel puțin 1.000 euro/lună.

La polul opus s-au aflat orașele Timișoara, Iași, Constanța și Craiova, în fiecare dintre acestea existând zone în care bugetul mediu necesar închirierii unui apartament s-a menținut, în 2025, sub 300 euro/lună.

„În 2025 am avut, în realitate, doi ani într-unul singur pe piața imobiliară. Prima parte a fost marcată de un interes ridicat, de un număr important de tranzacții, alimentate de amânarea unor decizii fiscale pe fondul amânării alegerilor și culminând cu un record în luna iulie pe fondul schimbării TVA. A doua parte a anului a fost însă dominată de prudență și așteptare, pe măsură ce cumpărătorii au devenit mai atenți la contextul economic și legislativ. Contrastul dintre aceste două ritmuri explică perfect de ce piața a părut împărțită în două cicluri distincte în același an”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Cluj-Napoca s-a menținut, pentru al zecelea an consecutiv, liderul pieței rezidențiale fiind cel mai scump oraș din țară pentru românii care și-au dorit să facă achiziții imobiliare. Prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele puse în vânzare a depășit pragul de 3.200 euro/mp util.

Cartierele în care trebuie să plătești, însă, cel mai mult pentru a cumpăra un apartament pot fi găsite în Capitală. Maximul pieței imobiliare românești este dat de zonele Aviatorilor (4.910 euro/mp util), Primăverii (4.583 euro/mp util), Kiseleff (4.491 euro/mp util) și Herăstrău (4.470 euro/mp util).

Cluj-Napoca și Brașov contribuie și ele la topul național al celor mai scumpe zone, chiar dacă se mențin la distanță considerabilă de București. Cumpărătorii au nevoie de cei mai mulți bani pentru a deveni proprietari în centrul orașului din vestul țării (3.932 euro/mp util), dar și în zonele Piața Mihai Viteazul (3.583 euro/mp util) și Andrei Mureșanu (3.465 euro/mp util). Apartamentele se vând, în medie, cu circa 3.300 euro/mp util în cartierele Bună Ziua și Europa. Drumul Poienii este cea scumpă zonă brașoveană, prețul mediu solicitat pentru apartamentele listate la vânzare ajungând la 3.028 euro/mp util. Pragul de 3.000 euro/mp util nu este atins în niciun alt mare oraș din țară.

Nu doar cel mai scump cartier din România poate fi găsit în Capitală, ci și cel mai ieftin. Orașul este unul marcat de contraste puternice la nivelul pieței rezidențiale, diferențele fiind mai vizibile decât în orice alt centru urban major analizat de Imobiliare.ro. Prețurile mici vin, însă, cu unele compromisuri atunci când vine vorba de reputația zonei în care se află locuința. Cumpărătorii achită, în medie, mai puțin de 1.100 euro/mp util pentru a face o achiziție în Ferentari și doar 1.300 euro/mp util pentru un apartament în Rahova.

În privința chiriilor, Bucureștiul este campion absolut la nivel național. Bugetul mediu lunar necesar închirierii unui apartament într-una dintre cele mai exclusiviste zone din oraș - cea situată între Bulevardul Aviatorilor și Calea Dorobanți, supranumită “Capitale” - este cu aproape 2.100 euro mai mare decât cel solicitat chiriașilor din cea mai scumpă zonă clujeană, Făget (820 euro/lună).

Doar două alte orașe se remarcă la acest capitol - Brașov și Constanța - ambele contribuind cu câte o zonă în clasamentul celor mai scumpe din țară pentru chiriași. Cei care vor să se mute într-un apartament situat pe Drumul Poienii trebuie să achite lunar, în medie 1.100 euro. Pentru un apartament localizat într-un imobil din cartierul Faleză Nord chiria medie lunară ajunge la 1.000 euro.

Cel mai ieftin cartier pentru chiriașii din marile orașe poate fi găsit, în schimb, în Timișoara. Este vorba despre zona UMT unde închirierea unui apartament necesită un buget mediu lunar de 220 euro. Timișorenii au găsit anul acesta locuințe de închiriat cu un buget mai mic de 300 euro/lună și în cartierele Blașcovici și Buziașului. Zonele CET din Constanța, Bularga din Iași și Lascăr Catargiu din Craiova le-au oferit, de asemenea, chiriașilor opțiuni pentru un buget similar.

Cele mai populare cartiere din țară pentru achiziții imobiliare pot fi găsite în Capitală, oferta simțitor mai mare față de cea întâlnită în celelalte centre urbane din țară atrăgând și o cerere record. Primele poziții în top sunt ocupate de extreme ale pieței rezidențiale în materie de prețuri și nu numai. Discutăm despre Berceni și Militari, cartiere accesibile din sudul și vestul orașului, care le pun la dispoziție numeroase opțiuni atât celor care caută o locuință nouă, cât și celor interesați de o proprietate de pe piața veche. Pipera completează topul, acesta fiind un cartier din nordul orașului care a trecut în ultimii ani printr-o etapă de dezvoltare accelerată și atrage în prezent prin standardul superior de viață promis de noile proiecte imobiliare.

În Brașov întâlnim, de asemenea, în topul preferințelor cumpărătorilor un cartier nou - Tractorul, în timp ce în Cluj-Napoca și Iași prețul pare să primeze. Aici, zone precum Mănăștur și Tătărași, unde locuințele sunt mai accesibile, ocupă primele locuri. Cele mai căutate apartamente din Timișoara sunt cele situate pe Calea Șagului, în Constanța cele aflate în cartierul Tomis Nord și în Craiova cele din 1 Mai. Una dintre cele mai ieftine zone din Oradea, Rogerius, se poziționează pe primul loc în clasamentul local, în timp ce zona Mihai Viteazul este cea mai populară în rândul cumpărătorilor sibieni.

Cele mai dorite cartiere din țară în rândul chiriașilor se află, de asemenea, în București. De această dată Militari ocupă prima poziție în top, fiind urmat îndeaproape de Drumul Taberei și de Dristor. Toate cele trei zone le oferă locuitorilor conexiuni bune la mijloacele de transport în comun, inclusiv la metrou.

Chiriașii din Brașov își caută apartamente în special în zona Tractorul, dar sunt atrași și de oferta din Astra sau din Centrul Istoric, în timp ce Mărăști, Gheorgheni și Mănăștur sunt zonele-vedetă ale orașului Cluj-Napoca. Deși este una dintre zonele scumpe ale orașului, Copou-Sărărie este și cea mai dorită de chiriașii ieșeni, în timp ce timișorenii preferă apartamentele situate pe Calea Aradului, în zona Lipovei sau în cartierul Torontalului.

Tomis Nord este cel mai atractiv cartier din Constanța, iar 1 Mai din Craiova. Orădenii și sibienii își doresc să se mute cu chirie în special în centrul orașului.

Cumpărătorii care au fost interesați de realizarea unor achiziții imobiliare în Capitală în 2025 au avut cele mai multe șanse să găsească locuința potrivită nevoilor lor în cartiere precum Berceni, Theodor Pallady sau Drumul Taberei. Aici au fost puse în vânzare cele mai multe apartamente, prețurile au fost mai scăzute decât în alte zone bucureștene, oferta a inclus un număr semnificativ de locuințe nou finalizate, iar accesul la metrou a reprezentat un avantaj pentru toți cei care au vrut să evite aglomerația din trafic.

Tractorul, Astra și Bartolomeu sunt cartierele din Brașov unde au fost listate la vânzare cele mai multe apartamente în 2025, în timp ce în Cluj-Napoca podiumul este ocupat de Mănăștur, Mărăști și Gheorgheni.

Oferta este cea mai bogată în Iași în cartierele Tătărași, Podu Roș și Nicolina, iar în Timișoara cele mai multe apartamente disponibile cumpărătorilor se află în zona Calea Șagului, în Giroc sau pe Calea Aradului.

Cartierul Tomis Nord, alături de centrul orașului și de zona Faleză Nord atrag cumpărătorii cu cea mai extinsă ofertă de apartamente din Constanța, în timp ce în Craiova aceștia au cele mai multe opțiuni în cartierul Brazda lui Novac. Zone precum 1 Mai sau centrul orașului le pun, de asemenea, la dispoziție cumpărătorilor craioveni un număr mai mare de locuințe.

Primele poziții în top sunt ocupate în Oradea de zonele Rogerius, Nufărul și de centrul orașului, în timp ce în Sibiu cele mai multe apartamente de vânzare au putut fi găsite anul acesta în zona Mihai Viteazul, în centru și în zona Vasile Aaron.

Cele mai multe apartamente de închiriat au putut fi găsite, în 2025, în Capitală în Militari. Alte cartiere care s-au remarcat prin oferta extinsă au fost Drumul Taberei și Berceni. Chiriașii brașoveni au avut cele mai multe opțiuni în cartierele Tractorul și Astra. Centrul Istoric al orașului de la poalele Tâmpei le-a furnizat, de asemenea, un număr semnificativ de locuințe celor aflați în căutarea unei proprietăți de închiriat.

Mărăști a fost, în 2025, cartierul clujean cu cele mai multe apartamente disponibile pentru închiriere, acesta fiind urmat în top de Gheorgheni și Mănăștur. În Iași, oferta a fost cea mai extinsă anul acesta în cartierele Copou, Tătărași și Podu Roș, în timp ce în Timișoara cele mai multe apartamente de închiriat au putut fi găsite în zonele Complex Studențesc, Aradului sau Lipovei.

Tomis Nord, Tomis III și Faleză Nord au fost cartierele unde constănțenii au găsit cea mai mare ofertă la închiriere. 1 Mai, centrul orașului și Craiovița Nouă le-au oferit cele mai multe opțiuni craiovenilor. În Oradea, cele mai multe apartamente disponibile chiriașilor s-au aflat în zonele Rogerius, Nufărul și în centrul orașului. Centrul Sibiului a dispus de cea mai extinsă ofertă pe plan local, acesta fiind urmat de zona Mihai Viteazul și de cartierul Turnișor.

