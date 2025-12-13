De duminică se scumpesc din nou biletele de tren. Cât vor plăti în plus călătorii

Noul Mers al Trenurilor 2025 - 2026 intră în vigoare în data de 14 decembrie.

Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, a declarat în urmă cu trei săptămâni că planul nou de mers (al trenurilor - n. r.) se indexează cu rata inflaţiei, scrie Antena3CNN

„Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea lunii decembrie”, a declarat directorul general al CFR Călători.

El a mai precizat că vor fi introduse trenuri noi în circulație.

Concret, de duminică vor circula în jur de 1.150 de trenuri pe zi.

Dintre acestea, 52 sunt pe rute internaționale, 20 sunt Intercity şi vor asigura legătura între orașele mari, 112 sunt Interregio şi vor traversa mai multe județe.

În program sunt incluse și 950 de trenuri locale, cu opriri în majoritatea stațiilor.

De asemenea, în ceea ce privește traficul internațional, noul program reintroduce legăturile directe între București și Budapesta,