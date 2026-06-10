Primăria unui mare oraș din România, amendată pentru că nu a asfaltat o stradă

Prin decizia Curţii, care este definitivă şi a fost publicată pe portalul instanţelor de judecată, este respins recursul formulat de Primăria Arad împotriva sentinţei civile pronunţată de Tribunalul Arad.



Totodată, este admis în parte recursul formulat de o localnică împotriva aceleiaşi sentinţe.



"Casează în parte sentinţa recurată şi, în rejudecare, admite în parte acţiunea reclamantei. Fixează suma datorată de pârât bugetului de stat ca fiind 37.665 lei. Fixează suma datorată de pârât reclamantei recurentă ca fiind 4.650 lei", se arată în soluţia pe scurt.



Sumele reprezintă penalităţi pe care Primăria trebuie să le plătească pentru că nu a pus în aplicare o decizie anterioară a Tribunalului Arad, care obliga administraţia locală să asfalteze strada Someşului.



Referitor la această situaţie, Biroul de presă al Primăriei Arad a transmis, miercuri, la solicitarea AGERPRES, că a luat act de decizia Curţii şi a arătat că întârzierea asfaltării este justificată.



"Primăria Municipiului Arad a luat act de hotărârea pronunţată de Curtea de Apel Timişoara şi va respecta decizia instanţei de judecată. Întârzierile în executarea lucrărilor de asfaltare a străzii Someşului au fost determinate de o serie de factori obiectivi, însă înţelegem disconfortul creat cetăţenilor şi regretăm neplăcerile generate", se arată în răspuns.



Anterior, Primăria Arad a fost obligată de instanţă de plătească daune de 25.000 de lei aceleiaşi localnice de pe strada Someşului, care reclamase lipsa asfaltului în condiţiile în care plătea taxe ca pentru o zonă cu infrastructură realizată. Daunele au fost obţinute anul trecut la Tribunalul Arad, iar sentinţa a rămas definitivă la Curtea de Apel Timişoara în acest an.



Tribunalul Arad hotărâse încă din 2024 că strada trebuie asfaltată, după plângerea femeii. La finalul anului trecut, judecătorii de la Curtea de Apel au amendat Primăria pentru că nu şi-a îndeplinit obligaţia.



"Aplică pârâtului Municipiul Arad o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, cu începere din data de 10.12.2024 şi până la executarea de către acesta a obligaţiilor stabilite în baza sentinţei civile, pronunţată de Tribunalul Arad - sumă care se face venit la bugetul de stat - în baza art. 24 alin. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, obligă pârâtul Municipiul Arad să plătească reclamantei penalităţi, în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculate cu începere din data de 10.12.2024 şi până la executarea de către acesta a obligaţiilor stabilite în baza sentinţei civile pronunţată de Tribunalul Arad în, dar nu mai mult de trei luni de la data comunicării prezentei hotărâri", a decis Curtea de Apel în 10 decembrie 2025.



Referitor la strada neasfaltată, reprezentanţii Primăriei declaraseră recent, pentru AGERPRES, că proiectul este în faza documentaţiilor tehnice, în condiţiile în care bugetul local a fost adoptat târziu în acest an.



Primăria a realizat, anul trecut, doar trotuarul pe strada Someşului, nu şi partea carosabilă, aşa cum a cerut instanţa. AGERPRES