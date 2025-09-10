A început reabilitarea liniei de tramvai 40, pe o lungime de 18 kilometri, în Capitală

Potrivit unui comunicat al primăriei Capitalei, acest proiect este cel mai mare dintre cele 16 loturi incluse în programul municipalității, cu o valoare totală de 150 de milioane de euro.

Linia 40, folosită zilnic de zeci de mii de bucureșteni, nu a mai beneficiat de lucrări majore de modernizare de peste 40 de ani.

„Această investiție, finanțată integral din fonduri europene și cofinanțări externe, nu va afecta bugetul Municipiului București. Este un pas major spre un sistem de transport public modern, sigur și eficient. În următorii doi ani, vom oferi bucureștenilor linii de tramvai reabilitate, fără a bloca traficul – lucrările sunt etapizate astfel încât fiecare tronson finalizat să fie dat imediat în folosință. Bucureștiul va avea un sistem modern de transport și autobuze, troleibuze, tramvaie noi”, a declarat primarul general interimar Stelian Bujduveanu.

Se vor moderniza liniile din lotul 1, care include traseele de-a lungul bulevardelor Theodor Pallady, 1 Decembrie 1918, Basarabia şi Calea Călăraşilor, precum şi secţiunea Corneliu Coposu, inclusiv bucla complex Titan.

Lucrările includ reabilitarea a 18 km de linie dublă de tramvai, modernizarea macazurilor și a suprastructurii, construirea a 64 de peroane noi, înlocuirea rețelei aeriene și a cablurilor de curent continuu și modernizarea a 5 stații de alimentare.

Lucrarea face parte dintr-un program mai amplu prin care primăria modernizează aproximativ 50 km de infrastructură de tramvai.

