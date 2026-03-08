Primele date despre turismul din 2026. Hotelurile de 4 și 5 stele, cele mai căutate

În total, în structurile de primire turistică – hoteluri, pensiuni, vile turistice, cabane sau apartamente și camere de închiriat – sosirile turiștilor au scăzut cu 7,3% față de ianuarie 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Și numărul celor care au petrecut cel puțin o noapte în unitățile de cazare a scăzut cu 8,5% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la aproximativ 1,49 milioane de persoane.

Cei mai mulți dintre turiștii cazați în România au fost români, reprezentând 81,6% din totalul sosirilor, însă numărul lor a fost mai mic decât în ianuarie anul trecut. În schimb, numărul turiștilor străini a crescut cu aproximativ 8% față de aceeași perioadă din 2025. Cei mai mulți au venit din Italia, Republica Moldova și Israel.

În medie, turiștii au petrecut aproape două zile în unitățile de cazare. Românii au stat mai puțin, aproximativ 1,8 zile, în timp ce turiștii străini au rămas puțin mai mult, în jur de 2,2 zile.

Puțin peste 20% din locurile de cazare au fost ocupate în luna ianuarie. Hotelurile au avut cel mai mare grad de ocupare, de 27,9%, iar unitățile de 4 și 5 stele au avut cea mai mare ocupare, între aproximativ 29% și 31%.

Hotelurile din marile orașe și din zonele turistice importante au rămas principalele puncte de atracție. Cei mai mulți turiști au ales să se cazeze în București, urmat de Brașov și Prahova. Aceleași zone se află pe primele locuri și în ceea ce privește numărul de nopți petrecute de turiști.

