Primele rețineri pentru explozia din Rahova! Un angajat Distrigaz și doi muncitori, acuzați că au ignorat pericolul

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX că este vorba despre un angajat de la Distrigaz care s-a prezentat la blocul unde a avut loc explozia două zile la rând. Prima dată a pus sigiliul - în ziua anterioară exploziei, apoi a revenit în dimineața fatidică și a făcut din nou măsurători, fără a lua vreo decizie.

De asemenea, este vorba și de doi angajați ai firmei „fantomă” care s-a prezentat la bloc pentru a remedia situația, dar nu a luat niciun fel de măsuri.

La ora transmiterii știrii, perchezițiile de la Distrigaz s-au finalizat și au fost ridicate mai multe documente necesare în anchetă.

Polițiștii au făcut miercuri opt percheziții domiciliare la persoane fizice și jurdice în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

Potrivit IGPR, patru percheziții sunt făcute în București, două în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman.

Activitățile vizează ridicarea de documente și unități de stocare.

Explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitaleii s-a soldat cu 3 morți și 15 răniți.

(sursa: Mediafax)