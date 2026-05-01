Primul proiect din programul SAFE, lansat în România: tronsonul Pașcani – Suceava, din Autostrada A7

„Este primul contract pentru România finanțat prin Programul SAFE, un program european care susține investiții în infrastructură cu rol dual, civil și militar. Această finanțare permite continuarea proiectelor mari de infrastructură, în condițiile în care presiunea pe bugetele existente este ridicată”, spune premierul Ilie Bolojan.

Tronsonul Pașcani – Suceava are o lungime totală de aproximativ 62 km, împărțită în două loturi. Lucrările includ zeci de poduri, pasaje și viaducte, noduri rutiere, spații de servicii și infrastructură pentru vehicule electrice.

Durata prevăzută în contract este de 30 de luni: 6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Potrivit premierului, acest proiect este important pentru regiunea de Nord-Est, unde conectivitatea rămâne o condiție esențială pentru dezvoltare. Legătura dintre Pașcani, Suceava și mai departe către Siret și Ungheni va crea condiții mai bune pentru mobilitate, investiții și dezvoltare economică.

„Este rezultatul unui efort început în urmă cu mai mulți ani, de la realizarea studiilor de fezabilitate până la parcurgerea etapelor de avizare și licitație”, mai spune Bolojan.

Potrivit premierului, obiectivul este ca, după finalizarea lucrărilor, circulația pe acest tronson să fie deschisă în cursul anului 2029, scrie Mediafax.

Autostrada Pașcani - Suceava A7 va fi construită de același antreprenor moldovean, Asocierea SA&PE CONSTRUCT S.R.L. - SPEDITION UMB S.R.L. - TEHNOSTRADE S.R.L. (România), informează Ionel Scrioșteanu, Secretar de stat în Ministerul Transporturilor

Pentru Lotul 1 Pașcani-Roșcani contractul prevede construcția a:

33 km lungime traseu

2 viaducte: unul care va traversa râul Ruja (604,60 m) și unul care va traversa pe o lungime de 1049,8 metri DJ208 și CF517

1 pasaj peste pârâul Pulpa, cu complexitate ridicată și o lungime de 868 m

4 parcări de scurtă durată

2 spații de servicii

infrastructură pentru spații de încărcare a vehiculelor electrice

3 noduri rutiere:

1) Nod rutier Roșcani, cu descărcare în DJ 208C

2) Nod rutier Tătăruşi - Heci, la intersecția cu DJ 208F (Fântâna Mare – Heci – Lespezi)

3) Nod rutier Dolhasca, la conexiunea cu DJ 208I (Siliștea Nouă - Budeni)

Pentru Lotul 2 Roșcani - DN29 x Aeroport Suceava contractul prevede:

28,97 km lungime traseu

44 structuri (poduri, pasaje, viaducte), dintre care două au complexitate tehnică ridicată: podul peste râul Siret și DJ208C (845,10 m) și pasaj peste CF511 (625,10 m), proiectate pentru o durată de viață de 120 ani

2 Centre de Întreținere și Coordonare

parcări de scurtă durată

spații de servicii tip S1 și S3, dotate cu stații de încărcare pentru vehiculele electrice

3 noduri rutiere:

1) Nod rutier Roșcani

2) Nod rutier Dumbrăveni

3) Nod rutier Aeroport Suceava, a cărui legătură se va realiza printr-un drum de legătură de 5,25 km.

Valoarea totală a contractelor este de 5,9 miliarde lei, fără TVA, iar sursa de finanțare este asigurată prin Programul Security Action for Europe (SAFE), finanțare aprobată de Comisia Europeană pentru infrastructură duală (civilă și militară).

Traseul Autostrăzii Pașcani - Suceava va traversa următoarele U.A.T.-uri:

Județul Iași, pe o lungime de 12,3 km: Pașcani, Valea Seacă, Lespezi, Tătăruși

Județul Botoșani, pe o lungime de 6,5 km: Tudora

Județul Suceava, pe o lungime de 43,17 km: Dolhasca, Liteni, Fântânele, Udești, Verești, Salcea, Dumbrăveni, Suceava