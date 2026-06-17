Premieră în România: Două românce, tratate prin chimioterapie de ultimă generație

Potrivit reprezentanților unității medicale, metoda este utilizată în tratamentul pacienților diagnosticați cu afecțiuni oncologice avansate care prezintă afectare peritoneală.

Intervențiile au fost efectuate de o echipă multidisciplinară coordonată de prof. univ. dr. Adrian Bartoș, medic primar chirurgie generală, și dr. Rareș Munteanu, medic primar chirurgie generală, împreună cu echipa de Anestezie și Terapie Intensivă coordonată de dr. Alida Moise, medic primar ATI și director al spitalului.

De această metodă terapeutică au beneficiat două paciente, în vârstă de 50 și 73 de ani, iar intervențiile au fost realizate cu succes, potrivit unității medicale.

„Procedura PIPAC presupune administrarea tratamentului chimioterapic direct în cavitatea peritoneală, sub formă de aerosol și în condiții de presiune controlată, printr-un abord laparoscopic minim invaziv. Metoda permite o distribuție eficientă a substanței active la nivelul leziunilor tumorale și oferă noi perspective terapeutice pentru pacienții cu patologie oncologică peritoneală”, au transmis reprezentanții spitalului.

Spitalul „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” se află într-un proces de dezvoltare, obiectiv strategic de investiții al Ministerului Afacerilor Interne, care include construirea unui nou sediu, modernizarea infrastructurii medicale și extinderea capacității de diagnostic și tratament prin investiții în tehnologie și personal medical.

(sursa: Mediafax)