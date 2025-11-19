Procedura „fulger”: ANAF blochează conturile datornicilor în timp record

Tot mai mulți antreprenori se confruntă cu popriri instantanee și măsuri asigurătorii aplicate fără avertisment, imediat ce inspectorii fiscali suspectează nereguli.

Un mic întreprinzător povestește pentru observatornews.ro cum, în urma unor erori legate de utilizarea sistemului e-Transport, s-a trezit cu sancțiuni uriașe și blocarea activității:

„Nici noi, nici departamentul de contabilitate nu înțelesesem cum funcționează sistemul. Ne-am trezit cu amendă, plus confiscarea unor bunuri. Agentul fiscal a constatat ulterior că toate facturile și taxele erau înregistrate. Dar între timp, am avut popriri și s-au retras bani direct din conturi. Afacerea a fost aproape distrusă”.

O procedură accelerată, permisă de lege

Până recent, deciziile de impunere erau emise doar la finalul unei inspecții fiscale de durată. Acum, inspectorii pot să acționeze imediat.

„Este o procedură extrem de rapidă. ANAF emite decizia de impunere astăzi, iar în una-două zile pot fi instituite măsurile asigurătorii. De teamă să nu piardă bani, nu mai așteaptă finalizarea inspecției”, explică avocatul Luisiana Dobrinescu.

Blocarea conturilor, poprirea sumelor sau indisponibilizarea bunurilor sunt considerate măsuri preventive, menite să garanteze recuperarea eventualelor datorii la finalul controlului.

Avocații vorbesc despre exagerări

Legea prevede totuși că aceste măsuri pot fi aplicate doar dacă există indicii solide că un contribuabil își risipește patrimoniul.

„Dacă aceste indicii nu există, inspectorul trebuie să prezume buna-credință. În multe cazuri, vorbim despre un exces de zel. ANAF este presat să arate că colectează bani, iar unii inspectori reacționează prea agresiv”, spune Dobrinescu.

Reprezentanții ANAF au transmis că nu au încă un punct de vedere oficial privind aceste acuzații.

Ce pot face contribuabilii cărora li s-au blocat conturile?

Avocații recomandă acțiune rapidă:

Depunerea unei contestații la executare în termen de 15 zile

Comunicarea cu organul fiscal , pentru clarificarea situației

Transmiterea documentelor justificative, pentru a preveni o decizie de impunere abuzivă

„Colaborarea cu autoritățile este esențială. Putem evita multe situații tensionate dacă oferim toate explicațiile și actele necesare”, spune avocata Camelia Grădinariu, specializată în drept fiscal.

Încasările ANAF sunt în creștere

În perioada iulie–septembrie 2025, ANAF a colectat 130 de miliarde de lei, cu 11% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent – un salt care reflectă, în parte, aceste măsuri accelerate.