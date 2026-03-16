Proiecte de finanțare: 10 milioane de euro pentru dezvoltarea turismului din România

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, anunță că luni se deschide sesiunea pentru depunerea proiectelor pentru Organizațiile de Management al Destinației (OMD), structurile care coordonează și promovează turismul la nivel local.

Sesiunea de depunere a proiectelor se deschide luni, la ora 14.00, și va dura până în 15 aprilie, la ora 17.00.

În acest interval, autoritățile locale și partenerii din turism pot depune proiecte pentru dezvoltarea destinațiilor turistice din România.

Prin PNRR, sunt puse la dispoziție 10 milioane de euro pentru aceste organizații care au rolul de a promova destinațiile, de a atrage turiști și de a dezvolta proiecte locale.

Apelul este competitiv, pe principiul „primul venit, primul servit”, iar proiectele vor fi evaluate continuu până la 30 aprilie 2026, în limita bugetului disponibil.

„Finanțarea poate susține lucruri concrete pentru destinațiile turistice: promovarea și marketingul destinațiilor, digitalizarea informațiilor pentru turiști și proiecte care fac zonele turistice mai atractive”, a anunțat Irineu Darău.

(sursa: Mediafax)