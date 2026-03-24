Protest masiv al minerilor în Piața Victoriei: peste 1.000 de oameni cer oprirea concedierilor

Explozie de nemulțumiri în Piața Victoriei: minerii amenință cu proteste mai dure

Peste 1.000 de mineri și energeticieni au protestat marți în Piața Victoriei, nemulțumiți de valul de concedieri anunțat în sector. Tensiunile nu au lipsit, iar jandarmii au intervenit după apariția unor agitatori în mulțime.

Protest de amploare în Capitală, sub supraveghere strictă

Peste 1.000 de mineri, în special de la Complexul Energetic Oltenia, au ajuns marți în București și au protestat în fața Guvernului, cerând soluții urgente pentru locurile lor de muncă. Manifestanții au fost aduși cu autocarele și însoțiți permanent de jandarmi, încă de la sosirea în Capitală.

Zona din fața Palatului Victoria a fost securizată cu mai multe rânduri de garduri, iar forțele de ordine au instituit un dublu cordon de protecție. Toți participanții au fost verificați, în special cei care aveau bagaje.

Nemulțumiri majore: 1.500 de concedieri de la 1 aprilie

Protestul vine pe fondul anunțului că aproximativ 1.500 de angajați vor fi concediați începând cu 1 aprilie, majoritatea având contracte pe perioadă determinată. Minerii reclamă lipsa de perspective și cer măsuri concrete pentru protejarea locurilor de muncă.

În plus, aceștia se tem că politicile asumate prin PNRR ar putea duce la închiderea completă a mineritului până în 2030, ceea ce ar afecta grav întreaga industrie energetică din România.

Tensiuni în timpul protestului: un agitator ridicat de jandarmi

Atmosfera s-a tensionat după ce persoane din afara grupului de mineri au încercat să se alăture protestului. Un bărbat care a adresat injurii jandarmilor a fost ridicat și sancționat cu amendă de 800 de lei.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, acesta nu făcea parte din categoria socio-profesională a organizatorilor și ar fi încercat să instige la conflict.

Negocieri așteptate la Guvern

O delegație a minerilor urmează să fie primită la discuții la Guvern în cursul după-amiezii, însă nu este clar dacă întâlnirea va avea loc cu premierul sau cu alți oficiali.

Protestul de marți vine după mai multe acțiuni similare din ultimele săptămâni, inclusiv la Ministerul Energiei, unde unii protestatari au recurs la greva foamei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa foto Victor Stroe