Strigăte, scandări și nervi în Piața Universității! Proteste împotriva Guvernului și a Legii Vexler

Haos la protestul din Piața Universității: Diviziuni între manifestanți pe teme precum Vexler, impozite și turul doi prezidențial

Protestul din Piața Universității din București a degenerat în haos. Unii cer dreptate în cazul Legii Vexler, alții protestează împotriva majorării impozitelor, în timp ce un grup consistent insistă pe anularea turului doi al alegerilor prezidențiale. Tensiunile au escaladat, manifestanții înjurându-se reciproc pe stradă.

Un protestatar a ilustrat perfect ce se întâmplă în Piața Universității: „ce mă interesează Eminescu când io tre să plătesc impozit dublu la casă”. Acțiunea, inițial unitară, s-a rupt în facțiuni, reflectând nemulțumirile diverse ale bucureștenilor față de probleme economice, justiție și politică.

Proteste în Capitală: mii de oameni în stradă, manifestații paralele în Piața Universității și Piața Victoriei

Mii de persoane din București și din mai multe județe ale țării au ieșit joi seară în stradă, în cadrul unor proteste paralele organizate în centrul Capitalei. Nemulțumirile vizează atât măsurile de austeritate promovate de Guvern, cât și așa-numita „Lege Vexler”, recent promulgată de președintele României, Nicușor Dan. Manifestațiile au fost inițiate de Acțiunea Conservatoare, fiind monitorizate de forțele de ordine.

Două proteste distincte, aceleași nemulțumiri sociale

În această seară, Capitala este scena a două manifestații de amploare, desfășurate simultan în Piața Universității și Piața Victoriei, evenimente care au dus deja la restricții de circulație în zonele centrale ale Bucureștiului.

În Piața Universității s-au adunat protestatari nemulțumiți de „Legea Vexler”, act normativ care sancționează antisemitismul, extremismul și promovarea simbolurilor fasciste și legionare. Legea a fost promulgată recent de președintele României, Nicușor Dan.

Manifestația este organizată de Acțiunea Conservatoare, partid condus de Claudiu Târziu, care susține că legea ar afecta libertatea de exprimare și valorile identitare.

AUR protestează în Piața Victoriei împotriva Guvernului

În paralel, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat un protest autorizat în Piața Victoriei, îndreptat împotriva Guvernului și a politicilor fiscale, în special a măsurilor de austeritate.

Autorizația pentru protest a fost solicitată de un apropiat al liderului AUR, George Simion, iar manifestația este programată să se încheie la ora 23:00. Evenimentul se desfășoară în alveola centrală a pieței, fără deplasări.

„Românii ies pașnic în stradă pentru a spune că nu mai acceptă să fie ignorați. Protestăm pentru dreptate, pentru respect și pentru o Românie în care vocea cetățenilor contează. Implicarea fiecăruia dintre noi contează”, a scris liderul AUR, George Simion, pe Facebook.

Participanți din mai multe județe și măsuri sporite de securitate

La protestul din Piața Universității au venit atât locuitori ai Capitalei, cât și persoane din județele limitrofe. Potrivit unor informații, în anumite zone din țară manifestanții s-ar fi organizat în grupuri care se deplasează spre București cu autocarele.

Jandarmeria Capitalei a transmis un apel către participanți, îndemnându-i „să nu vină cu bagaje sau genți voluminoase”.

Zeci de agenți de ordine sunt prezenți la fața locului, iar Poliția Capitalei a precizat că scopul declarat al manifestației din Piața Universității este „apărarea și promovarea valorilor culturale și identitare românești”.

Comunicat oficial al autorităților

„Joi, 15 ianuarie 2026, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la două adunări publice de protest, în Piața Universității, respectiv Piața Victoriei. Subliniem faptul că manifestațiile au fost declarate şi avizate în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului București”, se arată în comunicatul autorităților.

Scandări și desfășurarea protestului din Piața Universității

Protestatarii adunați în Piața Universității au scandat lozinci precum: „Unitate națională”, „Eminescu” și „Călin Georgescu este președinte”.

Programul manifestației este următorul:

17:30 – 18:30: adunarea participanților în Piața Universității – esplanada statuii

18:30 – 18:45: scurte alocuțiuni

18:45 – 19:30: deplasare pe traseul Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Magheru – str. George Enescu – str. Nicolae Golescu – str. Episcopiei

19:30 – 19:40: alocuțiuni și depuneri de coroane în fața parcului Ateneului Român

19:40 – 20:30: defluirea participanților spre Piața Universității

