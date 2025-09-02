PSD cere ca refugiații ucraineni să plătească CASS. Guvernul a respins amendamentul

PSD a propus includerea refugiaților ucraineni în sistemul de plată al CASS, printr-un amendament la pachetul de măsuri fiscale, însă Guvernul, prin asumarea răspunderii pe proiect, nu a acceptat modificarea.

Adrian Câciu a acuzat ipocrizia executivului și a subliniat că această măsură ar fi fost „corectă și echitabilă”, aducându-i pe refugiați la același nivel de taxe ca românii.

Politicianul a anunțat că PSD va depune un proiect de lege în Parlament pentru a corecta această situație.

De asemenea, a menționat că Bolojan a declarat la Digi24 că i se pare corect ca refugiații ucraineni să nu mai fie scutiți de plata CASS, dar cu efect de la 1 ianuarie 2026, nu din septembrie 2025, cum propunea amendamentul.

Câciu a criticat decalajul dintre declarațiile Guvernului și faptele sale, subliniind necesitatea de a fi corecți cu cetățenii români.

PSD urmărește ca problema să fie rezolvată legislativ, prin proiectul de lege care va fi depus în zilele următoare.

(sursa: Mediafax)