Raportul Corpului de Control cu privire la cazul de la Spitalul 'Sf Maria ajunge la Parchetul General

Ministrul a precizat că avizul medical pentru unitatea spitalicească a fost emis ilegal.

'Avizul de funcționare pentru această unitate sanitară a fost emis ilegal, pentru că nu există în unitatea de terapie intensivă chiuvete cu apă caldă, cu apă rece, conform prevederilor legale, pentru dezinfecția și pentru spălarea mâinilor personalului medical. Modul în care a fost dat avizul, de ce a fost emis acest aviz, sub presiune, a cui - dacă a existat o presiune - și de ce nimeni din conducerea spitalului sau din interiorul acestei unități sanitare sau secții nu s-a sesizat până în momentul acestui control, Parchetul sigur va aduce aceste răspunsuri. Anunț că raportul Corpului de control al ministrului Sănătății și raportul Inspecției sanitare de stat vor fi transmise către Parchetul General pentru verificări suplimentare, care sigur exced capacitatea Ministerului Sănătății', a afirmat el.



Potrivit acestuia, în urma controlului au fost identificate o serie de deficiențe administrative, cum ar fi modul în care a fost numită șefa secției de ATI în acest spital, 'cu încălcarea și nerespectarea prevederilor legale din Legea 95'.



'Discutăm aici despre un spital clinic, un spital universitar, iar conform legislației în vigoare, medicul-șef poate fi cadru universitar. În această situație, la Iași, medicul interimar șef de secție ATI nu este cazul universitar și nu s-a putut face dovada de către echipa de control și de către echipa administrativă a unității sanitare despre modul în care a fost numită și în baza căror prevederi legale, ele sigur neexistând', a arătat Alexandru Rogobete.



În ceea ce privește medicul epidemiolog al unității medicale, Rogobete a spus că nu au fost prezentate documente privind susținerea vreunui examen de promovare în funcția de coordonator.



'Dacă discutăm despre medicul epidemiolog, de asemenea, nu au fost prezentate documente privind susținerea vreunui examen de promovare în funcția de coordonator al serviciului de supraveghere și prevenire a infecțiilor asociate activității medicale din cadrul unității sanitare', a mai arătat Alexandru Rogobete.



Potrivit acestuia, constatările Inspecției sanitare de stat arată deficiențe grave cu privire la modul în care au fost aplicate protocoalele pentru limitarea răspândirii infecțiilor asociate activității medicale în unitatea sanitară.