A început şedinţa plenului reunit. Luptă la baionetă pe buget, în Parlament. Bolojan: Adevărul este că banii pe care noi îi producem ca ţară nu ne ajung

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, că bugetul cu care Guvernul vine în faţa Parlamentului este unul ce reflectă posibilităţile adevărate ale ţării, punctând că cea mai gravă greşeală ar fi revenirea "la obiceiurile risipitoare ale trecutului" şi sacrificarea viitorului.

"De multe ori, de la această tribună, a fost prezentat un buget cu venituri supraestimate şi cu ţinte irealizabile. Astăzi, Guvernul vine în faţa dumneavoastră cu un buget care reflectă posibilităţile adevărate ale ţării. (...) Este deci un buget care spune oamenilor adevărul. Adevărul este că banii pe care noi îi producem ca ţară nu ne ajung pentru tot ceea ce am dori şi atunci întrebarea este ce trebuie să aibă prioritate - confortul pe datorie al prezentului sau sănătatea viitorului. Pe amândouă nu le putem avea acum", a spus premierul, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.



Şeful Guvernului a arătat că, ani de zile, "bugetele au prioritizat prezentul pe datorie", astfel că s-a ajuns să plătim anual numai pe dobânzi costul unei autostrăzi.



"Am construit acest buget pe baza unei uşoare creşteri economice, o creştere pe care s-o putem cu adevărat realiza în actualele împrejurări complicate la nivel naţional şi internaţional. O parte importantă din buget merge spre investiţii, în special din fonduri europene. Anul acesta este decisiv pentru cât reuşim să atragem din PNRR care se încheie în luna august. În acelaşi timp, am proiectat un deficit în scădere pentru al doilea an consecutiv, iar asta ne ajută să ne ţinem cheltuielile sub control şi să punem ordine în finanţe. Am prevăzut sumele necesare pentru plata dobânzilor", a afirmat Ilie Bolojan.



Potrivit acestuia, cea mai importantă reformă pe care o realizează acest guvern este schimbarea fundamentală a modelului economic "de la consum toxic pe datorie la investiţii care generează prosperitate".



"Este exact ceea ce facem şi prin acest proiect de buget. Bugetul de stat pe anul 2026 este aşadar rezultatul muncii din ultimele luni de decizii şi corecţii şi pune economia pe un teren mai stabil şi mai predictibil. Cea mai gravă greşeală pe care o putem face acum este însă să ne relaxăm şi să respirăm uşuraţi că am trecut de hopul major din ultimele luni, să revenim la obiceiurile risipitoare ale trecutului şi să ne sacrificăm din nou viitorul. Consider că suntem pe calea cea bună, dar avem în faţa noastră o muncă de ani de zile", a transmis şeful Guvernului.

Potrivit premierului, în doar patru ani de zile s-au dublat cheltuielile cu dobânzile plătite de România, de la 30 de miliarde de lei la 60 de miliarde de lei, iar dacă nu va fi pusă frână în câţiva ani ţara va fi "zdrobită sub povara dobânzilor".



"Prin urmare, responsabilitatea bugetară trebuie să devină o atitudine de viaţă guvernamentală şi parlamentară", a adăugat Bolojan.



Premierul a precizat că acest buget este construit pe o estimare prudentă a veniturilor statului.



"Am programat o creştere moderată a veniturilor din TVA şi din contribuţiile la asigurările sociale faţă de anul trecut. În acelaşi timp, comunităţile locale nu pierd bani faţă de bugetul anului trecut. Dimpotrivă, unităţile administrativ-teritoriale sunt constrânse să se reformeze intern, dar vor dispune şi de venituri mai mari care să le dea posibilitatea să facă mai mult pentru comunităţi. Ştiu că există nemulţumiri în diverse primării în legătură cu scăderea cheltuielilor de 10%, dar reducerile erau necesare", a mai spus premierul.



El a adăugat că bugetul propus asigură, de asemenea, o protecţie socială pentru categoriile vulnerabile, dar în limitele realiste, fără să se promită mai mult decât posibilităţile statului.



"La construcţia bugetului am discutat cu toţi partenerii din coaliţie, am primit propuneri şi am încercat să le includem în buget. Bugetul de stat include plata pensiilor, indemnizaţiilor şi ajutoarelor sociale, a tuturor cheltuielilor sociale prevăzute. Discuţiile de azi dimineaţă au clarificat şi ultimele aspecte de protecţie socială aflate în discuţie, astfel încât acum avem o înţelegere în coaliţie cu privire la forma propusă a bugetului de stat", a afirmat premierul.



Ilie Bolojan a subliniat că este foarte important pentru ţară să se menţină deficitul prevăzut. "Mai bine suntem prudenţi acum decât să corectăm consecinţele mult mai grave mai târziu", a punctat Bolojan, referindu-se la contextul internaţional tensionat, economia globală instabilă şi piaţa energiei imprevizibilă.



"O evoluţie negativă ne poate afecta economic şi bugetar, iar România trebuie să fie pregătită. Bugetul de stat pentru 2026 trebuie să fie un instrument pentru creşterea economiei, pentru întărirea şi responsabilizarea administraţiei publice, pentru susţinerea românilor cu venituri modeste, în limitele posibilităţilor actuale. Bugetul nu trebuie să fie prilej de demagogie, de populism, de deraiere de la obiectivele pe care noi înşine, ca ţară, ni le-am stabilit. Trebuie să ne gândim la generaţiile actuale, dar trebuie să ne gândim şi la generaţiile viitoare. Cred că nimeni nu vrea să lăsăm după noi o ţară cu datorii împovărătoare", a arătat premierul.



Prim-ministrul a menţionat totodată că pentru mulţi români nu este o perioadă uşoară şi apar nemulţumiri, dar "nu este corect să răspundem cu soluţii pe termen scurt care mai târziu vor costa mai mult pe toţi".



"Bugetul pentru care vă cer votul este despre stabilitate şi despre a construi corect. Dacă păstrăm disciplina şi continuăm investiţiile, putem ajunge la o economie mai solidă, care creşte pe baze sănătoase, nu pe datorie. Vă îndemn să votaţi bugetul în forma asumată, să votaţi o cale corectă pentru România", a transmis prim-ministrul Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu: Pachetul de solidaritate a obţinut finanţare integrală

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că pachetul de solidaritate a obţinut finanţare integrală, iar pensionarii şi copiii cu dizabilităţi vor beneficia de măsuri reale de sprijin.



"0,04% din PIB. Adică un miliard de lei. Acesta este rezumatul încrâncenării absurde din ultimele zile. Unii au înţeles-o ca pe o bătălie politică. Noi am înţeles-o ca pe o luptă dreaptă pentru 3,2 milioane de familii din România. De aceea nu am renunţat nici măcar o secundă la această luptă. Pachetul de solidaritate a obţinut finanţare integrală. Pensionarii şi copiii cu dizabilităţi vor beneficia de măsuri reale de sprijin, aşadar se poate. Am trecut acest pachet şi am demolat până la urmă toate narativele mincinoase. Am fost acuzaţi că am face înţelegeri pe sub masă, în afara coaliţiei. Fals. Nici un amendament AUR nu a fost votat de PSD. Repet. Niciun amendament. S-a ajuns până acolo încât a început să se fluture ameninţător protocolul coaliţiei. Foarte bine! Haideţi să discutăm despre acest protocol. Eu credeam că anul trecut, în iunie, am scris în acel protocol că ne unim forţele pentru a redresa România şi a contracara pericolul populist şi anti-european. Dar poate m-am înşelat. Nu-i aşa? Scrie cumva acolo, în acel protocol, că trebuie să spoliem românii cu venituri reduse? Scrie acolo că firmele mici trebuie închise? Scrie acolo că trebuie să ţintim în mod negativ clasa mijlocie din România?", a spus Grindeanu în plenul comun al Parlamentului.



El a adăugat că PSD va vota bugetul pe 2026, chiar dacă acesta a ajuns foarte târziu în Parlament.

