Cresc ratele la creditele în lei. Cât vor plăti românii la bancă după intrarea în recesiune

Avocatul Gheorghe Piperea anunță creșterea ratelor

"Una dintre consecințele imediat ale intrării României în recesiune este creșterea costului cu riscul de țară, care se regăsește în dobânzile la credite.

Atât creditele corporate, cât cele de retail (de consum, ipotecare, de studii, precum și leasing-ul) conțin dobânzi variabile, de tipul ROBOR, care vor crește imediat cu 2-3 ppt.

Un ROBOR la trei luni care e azi 5,83%, va putea sări la 8,83% peste o lună.

Nu doar ratele lunare vor crește simțitor și dureros.

Va crește inflația, vor crește prețurile: cei mai mulți comercianți iau credite și toți comercianții contractează cu acei comercianți care iau credite.

Evident, va crește costul (dobânda și comisionul) la care se împrumută statul, deci va fi nevoie de și mai multă austeritate și de o nouă creștere a taxelor.

Va crește și șomajul, căci cele mai multe IMM - uri și afaceri individuale vor fi în faliment (sau pe acolo…).

La finalul semestrului va veni FMI cu împrumutul salvator, condiționat de alte și alte sacrificii ale țării sau ale populației.

Între timp, donațiile către Ucraina curg în voie. La fel și ajutoarele de stat pentru corporații. La fel și finanțarea ONG - urilor din complexul industrial al cenzurii. La fel și sinecurile. La fel și achizițiile publice contractate cu donatorii de campanie din lista scurt a celor care nu au vrut să li se afle identitatea", scrie Piperea pe Facebook.