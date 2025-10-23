RCA la trotinete electrice. Accidentele în creștere determină introducerea asigurării obligatorii

Cine va plăti asigurarea

Legea prevede ca toate vehiculele care pot depăși viteza de 25 km/h sau cântăresc peste 25 kg și ating o viteză de minim 14 km/h să fie obligatoriu asigurate. Sunt incluseși trotinetele și bicicletele electrice închiriate, chiar dacă nu ating viteza maximă admisă întrucât au peste 25 kg..

Asiguratorii vor decide dacă daunele produse în urma unui accident sunt plătite de proprietarul vehiculului sau de utilizatorul acestuia.

Reacții pozitive din partea utilizatorilor și șoferilor

Un utilizator al trotinetei electrice spune că măsura este justificată. „Mi se pare ceva normal, este ceva ce ar fi trebuit să se facă încă de la început pentru că trotinetele sunt foarte puternice, aceasta prinde 70 de km pe oră. Economisesc foarte mult timp cu ea faţă de a merge cu maşina”, afirmă acesta.

Șoferii consideră că legea îi va responsabiliza pe trotinetiști.

Brokerul de asigurări Marius Constantinescu explică dificultățile actuale: „La acest moment, dacă circul legal cu mașina și un trotinetist mă lovește, dacă am CASCO, îmi deschid dosar pe CASCO, iar dacă nu am CASCO, cu documentul de la poliție acționez în instanță, iar această procedură poate dura până la doi ani și nu am certitudinea că am ce să recuperez de la cel vinovat.”

Critici și sugestii pentru responsabilizare

Titi Aur, expert în conducere defensivă, consideră că legea nu este suficientă. El propune un sistem RCA pe persoană fizică, legat de CNP, care să crească costul asigurării în funcție de daunele produse, pentru a-i responsabiliza pe utilizatori.

Totodată, experții recomandă cursuri obligatorii pentru ce care folosesc trotinete și biciclete electrice.

Un alt proiect legislativ în discuție prevede introducerea unui permis special pentru aceste vehicule.

În primele luni ale anului, au fost înregistrate aproape 1.500 de accidente cu trotinete, în urma cărora au fost rănite 1.600 de ersoane iar 9 au decedat, potrivit observatornews.ro.