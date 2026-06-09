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Report uriaș la Loto 6/49: Peste 5,86 milioane de euro puse în joc la categoria I

de Redacția Jurnalul    |    09 Iun 2026   •   20:30
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Report uriaș la Loto 6/49: Peste 5,86 milioane de euro puse în joc la categoria I
Hepta/Report de aproape 6 milioane de euro pentru extragerea de joi

Loteria Română anunță că joi 11 Iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. La tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat 25.400 de câștiguri în valoare totală de peste 2 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 30,79 milioane de lei (peste 5,86 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro), transmite Loteria Română.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,12 milioane de lei (peste 594.700 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 241.000 de lei (peste 45.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 197.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 264.100 de lei (peste 50.300 de euro).

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 57.571,92 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Otopeni.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: report euro loto
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