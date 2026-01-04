Jurnalul.ro › Ştiri › Observator › Report de peste 9 milioane de euro la Joker la tragerile de duminică Report de peste 9 milioane de euro la Joker la tragerile de duminică

Report de peste 9 milioane de euro la Joker la tragerile de duminică

Sursa foto: Loteria Română anunță un report de peste 9 milioane de euro la Joker, categoria I, la tragerile de duminică

Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro.