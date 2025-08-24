Report la Joker de 5,78 milioane de euro şi la Loto 6/49 de 4,64 milioane de euro, la tragerile de duminică

Potrivit unui comunicat al companiei, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 23,47 milioane de lei (4,64 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat ce depăşeşte 2,22 milioane de lei (439.300 de euro).



La Joker, la categoria I, reportul este de 29,27 milioane de lei (5,78 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a acesta depăşeşte 70.400 de lei.



La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 25.800 de lei, iar la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de 967.100 de lei (191.200 de euro), iar la categoria a II-a un report de 39.600 de lei.



La Super Noroc, la categoria I, reportul este în valoare de 167.500 de lei (33.100 de euro).



Tragerile loto de duminică se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:30.



La tragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 577.959,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

