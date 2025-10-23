Restricții de trafic pe Autostrada A1 București – Pitești

Pe calea 2 a autostrăzii A1, în sensul de mers dinspre Pitești către București, sunt impuse joi mai multe restricții de circulație.

Între kilometrii 101+700 și 101, traficul este restricționat pe prima bandă pentru efectuarea de reparații asfaltice, în intervalul orar 08:00 – 17:00.

De asemenea, între kilometrii 101 și 109, se lucrează la marcaje rutiere, iar traficul va fi restricționat progresiv pe a doua bandă, între orele 08:00 și 19:00. Tot joi, între kilometrii 19 și 18, prima bandă este închisă pentru lucrări de asfaltare, în același interval orar, 08:00 – 19:00.

Centrul INFOTRAFIC le recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă în zonele afectate, să păstreze distanța de siguranță față de vehiculul din față și să semnalizeze din timp orice schimbare de bandă, pentru evitarea producerii accidentelor.

(sursa: Mediafax)