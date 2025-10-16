x close
Rezultate Loto 6/49 16 octombrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

de Vali Deaconescu    |    16 Oct 2025   •   18:51
Sursa foto: Hepta/loto

Joi, 16 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 12 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 28.700 de castiguri in valoare totala de peste 2,63 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 16 octombrie 2025:

Loto 6 din 49: 12, 32, 15, 2, 7, 25

Loto 5 din 40: 38, 25, 3, 35, 30, 7

Joker: 5, 11, 9, 10, 43, +17

Noroc: 6 5 9 4 1 5 3

Super Noroc: 1 3 7 2 7 2

Noroc Plus: 0 4 3 8 1 9

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 40,29 milioane de lei (peste 7,91 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,32 milioane de lei (peste 652.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 35,13 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,31 milioane de lei (peste 258.600 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 55.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 569.300 de lei (peste 111.700 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 27.100 de lei.

