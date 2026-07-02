Rezultate LOTO 6/49 2 iulie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 2 iulie 2026:

Loto 6 din 49: 8, 32, 26, 19, 20, 41

Loto 5 din 40: 32, 18, 36, 26, 9, 5

Joker: 5, 10, 24, 32, 39 +1

Noroc: 8297935

Super Noroc: 353159

Noroc Plus: 746016

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 36,85 milioane de lei (peste 7,03 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,99 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,04 milioane de lei (peste 200.100 de euro) si la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 218.200 de lei (peste 41.600 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 356.700 de lei (peste 68.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 149.900 de lei (peste 28.600 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 302.600 de lei (peste 57.700 de euro).

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-au inregistrat trei castiguri a cate 55.015,84 lei fiecare. Doua dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Paulis – jud. Arad si Constanta, iar cel de-al treilea online pe joaca.loto.ro.

De asemenea, la tragerea Joker, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 63.901,70 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Galati si online, pe bilete.loto.ro.