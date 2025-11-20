Rezultate LOTO 6/49 joi 20 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Joi, 20 noiembrie, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, în contextul în care extragerile din 16 noiembrie au adus jucătorilor 28.608 câștiguri însumând peste 2,09 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 20 noiembrie 2025:

Loto 6 din 49: 36, 47, 33, 39, 34, 3

Loto 5 din 40: 7, 22, 25, 12, 16, 2

Joker: 40, 41, 1, 43, 23/ + 19

Noroc: 1 3 0 2 8 9 9

Super Noroc: 2 0 7 0 1 6

Noroc Plus: 9 8 8 8 6 6

La Loto 6/49, premiul de categoria I continuă să crească, reportul depășind 1,41 milioane de lei (aproximativ 279.200 de euro). Totodată, jocul Noroc rămâne extrem de atractiv, cu un report cumulat care trece de 4,18 milioane de lei (peste 823.600 de euro).

Cel mai mare premiu al serii vine însă la Joker, unde la categoria I se înregistrează un report impresionant de peste 39,12 milioane de lei (mai mult de 7,69 milioane de euro). La categoria a II-a, jucătorii au în joc un report de peste 213.700 de lei (circa 42.000 de euro). Și la Noroc Plus s-a strâns un fond atractiv, cu un report cumulat ce depășește 228.600 de lei (aproximativ 45.000 de euro).

La Loto 5/40, reportul de categoria I ajunge la peste 413.100 de lei (peste 81.200 de euro), în timp ce jocul Super Noroc pune la bătaie un report de peste 59.000 de lei pentru categoria I.