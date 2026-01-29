Rezultate LOTO 6/49 joi 29 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi 29 ianuarie 2026:

Loto 6 din 49: 14, 46, 12, 43, 41, 3

Loto 5 din 40: 37, 15, 36, 9, 34, 10

Joker: 4, 9, 16, 5, 21 + 18

Noroc: 1 9 7 9 9 4 6

Super Noroc: 6 2 6 6 3 2

Noroc Plus: 5 4 0 3 3 7

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 18,89 milioane de lei (peste 3,70 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 813.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 49,62 milioane de lei (peste 9,74 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 417.200 de lei (peste 81.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 249.600 de lei (peste 48.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 17.300 de lei.

La tragerea Joker de duminica, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 351.212,05 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din localitatea Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta.

La tragerea Noroc de duminica, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 145.540,08 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.