Rezultate LOTO 6/49 joi 30 octombrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Joi, 30 octombrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. După extragerile din 26 octombrie, peste 29.900 de români s-au bucurat de câștiguri totale de peste 3,29 milioane de lei, iar reporturile continuă să crească spectaculos.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 30 octombrie 2025:

Loto 6/49: 19, 41, 25, 21, 2, 47

Noroc: 5 4 2 7 9 2 5

Joker: 15 / 12, 17, 28, 4, 37

Noroc Plus: 9 6 3 1 4 2

Loto 5/40: 18, 20, 32, 19, 25, 15

Super Noroc: 7 5 3 7 5 5

La Loto 6/49, premiul de categoria I nu a fost încă adjudecat, iar reportul a urcat la o sumă impresionantă de peste 44,67 milioane de lei, echivalentul a peste 8,78 milioane de euro. La jocul Noroc, se înregistrează un report cumulat de peste 3,46 milioane de lei (aproximativ 682.100 de euro).

La Joker, categoria I adună un report de peste 36,70 milioane de lei (în jur de 7,22 milioane de euro), menținând acest joc printre cele mai atractive ale momentului.

În cadrul tragerii Loto 5/40, premiul de categoria I a ajuns la peste 140.300 de lei, iar categoria a II-a are un report de peste 126.200 de lei. Totodată, la Super Noroc, se înregistrează un report de peste 26.900 de lei.

Norocul le-a surâs și câtorva jucători inspirați. La tragerea Joker, un jucător a câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 154.082,65 lei, iar altul a obținut premiul de categoria a III-a, de 87.429,21 lei. Biletele câștigătoare au fost jucate online, pe platformele AmParcat.ro și bilete.loto.ro.

De asemenea, la jocul Noroc, un bilet jucat într-o agenție din Sectorul 5 al Capitalei a adus un câștig important de 386.593,20 lei, premiu aferent categoriei a II-a.

Cu reporturi care depășesc milioane de euro, pasionații de jocuri de noroc au toate motivele să spere la extragerile următoare.