Rezultate Loto 6/49, Joker 22 Martie 2026. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 22 martie 2026:

Loto 6/49: 43, 3, 30, 4, 7, 45

Loto 5/40: 26, 3, 28, 12, 29, 9

Joker: 39, 26, 37, 43, 35/15

Noroc 0 3 8 8 5 4 7

Super Noroc 6 7 9 0 1 2

Noroc Plus 7 9 6 4 1 7

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,78 milioane de lei (peste 1,72 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,12 milioane de lei (1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 59,46 milioane de lei (peste 11,66 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 545.000 de lei (peste 107.000 de euro). La Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 90.500 de lei (peste 17.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 246.000 de lei (peste 48.200 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 37.800 de lei. La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 104.600 de lei (peste 20.500 de euro).

La tragerea JOKER s-a castigat premiul la categoria a III-a in valoare de 127.658,72 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Târgu Mureș