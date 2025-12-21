x close
de Vali Deaconescu    |    21 Dec 2025   •   18:42
Rezultate LOTO 6/49 duminică 21 decembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase la TRAGERILE SPECIALE LOTO DE CRĂCIUN
Sursa foto: loto.ro/Numerele castigatoare la extragerea de duminică, 21 decembrie 2025

Loteria Română a organizat duminică, 21 decembrie, TRAGERILE SPECIALE LOTO DE CRĂCIUN.

Numerele câștigătoare extrase la TRAGERILE SPECIALE LOTO DE CRĂCIUN:

Loto 6 din 49: 43  5  22  34  11  42

Loto 5 din 40: 22  25  2  15  10  30

Joker: 10  16  45  27  20  + 3

Noroc: 1  6  5  8  2  4  6

Super Noroc: 0  2  9  2  4  3

Noroc Plus: 8  0  1  0  6  8

 

Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

 

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

 

Preturile variantelor simple de joc sunt:

  • pentru LOTO 6/49 : 9 lei
  • pentru JOKER : 8 lei
  • pentru LOTO 5/40 : 6 lei
  • pentru NOROC : 4 lei
  • pentru NOROC PLUS : 3 lei
  • pentru SUPER NOROC : 2 lei

 

Report la Joker la categoria I de peste 8,55 milioane de euro

Report la Loto 6/49  la categoria I de peste 1,46 milioane de euro

 

La tragerile loto de joi, 18 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 28.600 de castiguri in valoare totala de peste 1,81 milioane de lei.

La  Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,43 milioane de lei (peste 1,46 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 926.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 43,54 milioane de lei (peste 8,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 216.000 de lei (peste 42.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 66.100 de lei (peste 12.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,28 milioane de lei  (peste 252.700 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 124.800 de lei (peste 24.100 de euro).

