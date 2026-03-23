Alertă aeriană în Tulcea după noi atacuri la granița cu Ucraina

Alertă aeriană în Tulcea după noi atacuri la granița cu Ucraina

de Redacția Jurnalul    |    23 Mar 2026   •   21:00
Alertă aeriană în Tulcea după noi atacuri la granița cu Ucraina
Alertă în Tulcea: Posibile căderi de obiecte din cer

Un mesaj RO Alert a fost emis luni seara. Acesta vizează nordul județului Tulcea. „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”, scrie în mesajul primit de localnici.

ISU Tulcea anunță că luni, în jurul orei 19:10 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! (…) Durata estimată: 90 min.”, scrie în mesaj.

Nu sunt apeluri la numărul unic de urgență 112, au precizat cei de la ISU.

Conform statisticii, județul Tulcea se confruntă cu un număr în creștere de mesaje RO-Alert provocate de atacurile aeriene ale rușilor asupra Ucrainei. Astfel, în 2023 au fost 12 mesaje, în 2024 s-au înregistrat 20 mesaje, iar în 2025 au apărut 39 mesaje. În anul 2026 au fost deja 13 mesaje.

(sursa: Mediafax)

 

